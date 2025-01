SET Ventures heeft Sensorfact verkocht aan ABB. De overname van Sensorfact, een snelgroeiend energiemanagementbedrijf met hoofdkantoor in Utrecht, Nederland, zal het digitale energiemanagementaanbod van ABB verder uitbreiden. De deal zal naar verwachting in Q1 2025 worden afgerond. Financiële voorwaarden werden niet bekendgemaakt.

– De op hardware gebaseerde SaaS-oplossing van Sensorfact maakt gebruik van AI om fabrikanten te helpen hun activiteiten te digitaliseren en industriële verspilling, zoals energieverbruik, te verminderen

– Overname versterkt ABB’s aanbod voor digitaal energiebeheer voor industriële klanten

– IEA: Verdubbeling van het tempo van energie-efficiëntie is de sleutel tot het bereiken van net nul – digitale innovatie is essentieel

Sensorfact, opgericht in 2017, biedt een schaalbare software-as-a-service (SaaS)-oplossing die kleine en middelgrote ondernemingen helpt AI te gebruiken in hun bedrijfsvoering en energiebeheer om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Het bedrijf heeft meer dan 250 fulltime medewerkers in Utrecht, Amsterdam, Barcelona en Berlijn en bedient meer dan 1.900 klanten in heel Europa.

SET investeerde voor het eerst in Sensorfact in 2022 nadat het onder de indruk was van de gedrevenheid van het oprichtende team om een disruptief gebruiksvriendelijk product en een zeer effectieve verkoopmachine te bouwen. SET volgde vervolgens de recente fondsenwerving van € 25 miljoen van Sensorfact, waarbij het bedrijf zeer ambitieuze groeidoelstellingen bereikte en eindigde in een geweldige exit naar ABB.

Julia Padberg, Partner bij SET Ventures en bestuurslid bij Sensorfact zegt: “Sensorfact heeft zich gevestigd als de Europese marktleider in AI-aangedreven industriële energie-efficiëntieoplossingen en ze zijn op een missie om al het industriële afval te elimineren. De samenwerking met de expertise, het sterke merk en het wereldwijde klantenbestand van ABB zal de groei van Sensorfact verder versnellen. Het was inspirerend om te werken met een managementteam dat zoveel controle heeft over hun activiteiten en prognoses en dat met zijn innovatieve oplossingen voortdurend inspeelt op nieuwe trends in de sector. Ik zal hun vorderingen binnen ABB met grote belangstelling volgen.”

Massimiliano Cifalitti, President van ABB’s Smart Power-divisie, zei: “ABB en Sensorfact zijn op een missie om bedrijven te helpen hun energie-efficiëntie te verbeteren, onderhoudskosten te verlagen en de productie te verhogen. ABB breidt zijn portfolio van energiebeheeroplossingen uit die gebruikmaken van big data en AI om elektrische distributie en energiebeheer zowel efficiënt als intelligent te maken. Deze overname bevordert onze digitale strategie en biedt klanten een innovatieve manier om hun productieactiviteiten te digitaliseren, waardoor ze slanker en schoner kunnen worden.”

De SaaS-oplossing van Sensorfact bevat plug-and-play sensoren die het verbruik op machineniveau meten en aansluiten op een slim softwareplatform. Het bedrijf gebruikt algoritmen om de gegevens te analyseren, mogelijkheden voor energiebesparing te identificeren en eenvoudig te implementeren advies te geven dat uniek is voor de activiteiten van elke klant.

Pieter Broekema, CEO van Sensorfact:”Sensorfact biedt één smart factory-platform waarmee klanten eenvoudig utility- en productiegegevens kunnen verzamelen en de kosten en carbonuitstoot kunnen verminderen. We helpen klanten aanzienlijke besparingen te realiseren en blijven innoveren om klanten te helpen hun industrieel afval verder te verminderen. We zijn een van de marktleiders in Europa en samen met ABB zullen we onze oplossingen sneller naar nieuwe wereldmarkten brengen.”

Het rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Energy Efficiency: The Decade for Action, stelt dat de wereld de vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie in het komende decennium moet verdubbelen om de milieu-impact van de groeiende wereldwijde vraag naar energie te minimaliseren. Het rapport benadrukt het belang van het benutten van digitale innovatie om slimmer energiebeheer te stimuleren.