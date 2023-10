ABB Electrification en MA-IT MyAutomation hebben een overeenkomst gesloten waarin beide partijen hebben aangegeven als Technology Partners een duurzame samenwerking met elkaar aan te gaan. Met de samenwerking geven beide partijen antwoord op de sterk groeiende vraag in de industriële markt naar automatiserings- en digitalisering oplossingen. ABB als fabrikant van innovatieve producten en MA-IT met de kennis en kunde van de 140 goed opgeleide hardware- en software-engineers.

Samen maken zij de vertaalslag van benodigde functionaliteiten op machines en in processen, naar gestructureerde en betrouwbare applicaties. Zo worden klanten ondersteund wanneer ze zelf niet de kennis en/of capaciteit hebben om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij kan worden gedacht aan machineveiligheidsoplossingen, intelligente aandrijftechniek, intelligente schakel- en beveiligingscomponenten en oplossingen voor energiemanagement.

Met de samenwerking richten ABB en MA-IT zich voornamelijk op OEM’ers, machinebouwers en system integrators. De samenwerking sluit naadloos aan op de activiteiten van B&R (onderdeel van ABB) en MA-IT. Als Qualified Knowledge Partner werken MA-IT en B&R al jaren samen ter ondersteuning van dit marktsegment.

Met de samenwerking bundelen ABB en MA-IT hun kennis en kunde op het gebied van industriële hardware- en softwareoplossingen. Erwin Rodenburgh van ABB licht de samenwerking toe: “ABB is van huis uit sterk in het ontwikkelen van innovatieve hardware. De klant wil die hardware steeds vaker ‘vertaald’ zien in een kant-en-klare oplossing die direct in zijn productieomgeving zijn meerwaarde bewijst. MA-IT verbindt onze hardware met de wensen van de klant door het engineeren van hardware- en software-oplossingen.”

Maarten Bulsink van MA-IT over de samenwerking: “Wij zetten in op strategische samenwerking en het cultiveren van sterke klantrelaties. Dit doen we door ons te verdiepen in het bedrijf en de processen van onze klanten. Met ruim 140 hoogopgeleide engineers en ICT-ers in dienst, zorgen we voor een succesvolle uitvoering van engineering- en automatiseringsprojecten. De innovatieve producten en oplossingen van ABB, sluiten daar naadloos op aan.”

ABB’s Electrification Business Area is wereldwijd koploper in elektrische producten en oplossingen en is met meer dan 200 productielocaties actief in ruim 100 landen. Onze meer dan 50.000 medewerkers zetten zich in om de manier waarop mensen leven, met elkaar in verbinding staan en werken, te veranderen met veilige, slimme en duurzame elektrificatieoplossingen. Wij geven vorm aan de toekomstige elektrificatietrends en onderscheiden ons met technologische en digitale innovatie. Daarnaast bieden wij onze klanten een uitstekende ervaring door operational excellence in de woningbouw, utiliteit, industrie, gebouwtechniek, infrastructuur en mobiliteit.

MA-IT MyAutomation is een ingenieursbureau in de industriële automatisering. Wij zijn gespecialiseerd in industriële software & hardware engineering. We zijn gevestigd in Nederland met 5 kantoren en 140 medewerkers. Wij bedienen onze klanten door oplossingen te ontwikkelen en te implementeren en hun personeel op te leiden. We verleggen grenzen met technologieën en digitale oplossingen. Met onze Academy & Summerschools geven we vorm aan de volgende generatie talent door een proactieve leercultuur op te bouwen.