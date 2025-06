Snel metaal op maat. Die slogan gebruikt De Cromvoirtse in Oisterwijk graag om zijn dienstverlening aan klanten te omschrijven. De traditionele ijzerhandel van weleer groeide de afgelopen decennia uit tot een totaalleverancier voor onder meer de machinebouw, carrosseriebouw en interieurbouw. De laatste jaren richt het bedrijf zich ook steeds meer op watersnijden. ‘Wij leveren een compleet pakket met diverse producten en diensten aan onze klanten’, zegt Bart van Gisbergen, hoofd verkoop bij De Cromvoirtse. ‘Daarnaast zijn we continu op zoek naar manieren om onze klanten nog meer te ontzorgen.’

De Cromvoirtse produceert voor iedere klant op maat

De Cromvoirtse werd in 1982 opgericht in Cromvoirt, maar is inmiddels al meer dan twintig jaar gevestigd in Oisterwijk. Het metaalbedrijf richtte zich lange tijd met name op de constructiewereld. Dat veranderde aan het begin van deze eeuw bij het uitbreken van de financiële crisis rond 2008. ‘De constructiewereld lag destijds behoorlijk op zijn gat’, vertelt Bart van Gisbergen. Dat was voor De Cromvoirtse aanleiding om de bedrijfsvoering om te gooien en zich te ontwikkelen tot een totaalleverancier voor meerdere sectoren. ‘Daarbij willen we zo veel mogelijk waarde toevoegen aan onze producten. Denk aan bewerkingen als lasersnijden, buislasersnijden, kantwerk, zaagwerk en randafwerking. Ik zeg altijd dat wij klanten een IKEA-bouwpakket van een machine leveren. Zij uploaden een 3D-tekening via onze webportal en vervolgens worden alle onderdelen hier volledig geautomatiseerd geproduceerd. Daarnaast krijgen de klanten ook bericht over de prijs van de onderdelen, de levertijd en de transportkosten.’

Kleine aantallen

Het bedrijf aan de Laarakkerweg, waar tegenwoordig zo’n 75 mensen werkzaam zijn en 24/7 wordt gewerkt, heeft klanten in diverse branches en sectoren. ‘Dat betreft de voedingsindustrie, maar ook de agrarische sector en de mechanisatie. In principe kunnen wij voor ieder bedrijf dat een 3D-tekening aanlevert via onze webportal onderdelen op maat produceren.’

Een grote kracht van De Cromvoirtse is dat het bedrijf zich volledig heeft gespecialiseerd in de productie van kleine aantallen. ‘Natuurlijk maken wij ook weleens series van honderd of vijfhonderd stuks, maar onze organisatie en productie zijn ingericht op kleine series van één tot vijf stuks. Veel metaalbedrijven bieden die mogelijkheid niet of hebben daar geen zin in, maar wij willen juist dat soort maatwerk kunnen leveren.’

Hoogwaardiger snijmethode

Sinds enkele jaren is ook het watersnijden toegevoegd aan het pakket met bewerkingen van De Cromvoirtse. Met enige trots laat Van Gisbergen de ruimte zien waar de drie watersnijmachines staan opgesteld. ‘We kregen steeds meer verzoeken om ook dikkere platen te snijden. Vroeger deden we dat met een autogeensnijder of plasmasnijder, maar vaak had je dan ook diverse extra nabewerkingen nodig. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een hoogwaardiger snijmethode, waarbij bijna geen nabewerkingen meer nodig zijn. Dat is dus watersnijden geworden. Tot 20 millimeter snijden we alles met een laser, maar daarboven kiezen we voor watersnijden.’

Watersnijden is een techniek waarmee rvs, staal en aluminium nauwkeurig op maat gesneden kan worden. Voor het watersnijden van metalen wordt snijzand toegevoegd aan het water; het snijproces zelf vindt onder water plaats. Doordat er tijdens het proces geen warmte wordt ingebracht, blijven de eigenschappen van het materiaal gelijk. Dit betekent dat er ook geen vervorming of verkleuring optreedt tijdens het snijden van metalen met water.

Direct netjes en glad

In eerste instantie besteedde De Cromvoirtse het watersnijden uit. Maar omdat er steeds meer vraag naar kwam, schafte het bedrijf zelf een machine aan. Die eerste machine zat al snel vol, waarna een tweede machine werd gekocht. ‘Inmiddels hebben we drie watersnijmachines staan, die we uiteraard helemaal proberen te vullen. Het snijbereik van onze watersnijmachines is 4×2 meter en de maximale dikte die wij kunnen snijden is 150 millimeter’, vertelt Van Gisbergen.

Watersnijden is geen goedkoop proces, maar de producten zijn wel direct netjes en glad afgewerkt. ‘Je kunt ook kiezen voor een ander snijproces, maar dan is de kans groot dat er nog een aantal bewerkingen nodig is om het product naar wens te krijgen. Daardoor ben je uiteindelijk toch duurder uit’, stelt het hoofd verkoop. Daarnaast verzorgt De Cromvoirtse zelf ook kleine nabewerkingen, zoals ontbramen, tappen en soevereinen. ‘Onze doorlooptijden bedragen gemiddeld circa drie werkdagen, zodat onze klanten hun spullen altijd snel geleverd krijgen.’