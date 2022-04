Heb jij een kansrijk en vernieuwend idee voor een product of dienst? Is dit idee gericht op meervoudige waardecreatie? En levert het een bijdrage aan de circulaire economie? Schrijf je dan nu in voor de Achterhoek Open Innovatieprijs 2022.

De Achterhoek Open Innovatieprijs zet innovatieve ondernemers letterlijk in de spotlights en dient daarnaast als springplank om ambitieuze dromen te verwezenlijken. We hopen óók dit jaar weer een grote groep vindingrijke ondernemers te mogen verwelkomen binnen de maakindustrie, het toerisme, de zorg, agrarische sector, IT-sector of logistiek.

Uit alle inzendingen nomineert de vakjury drie kanshebbers. Hoor je daarbij? Dan mag je tijdens de grote finale op 1 juni 2022 jouw innovatie presenteren aan een groot publiek in de Schouwburg Amphion te Doetinchem.

Om kans te maken op de winst dient een inzending wel aan enkele eisen te voldoen. Zo moet de ingezonden innovatie:

Technologisch en duurzaam zijn.

Op een impactvolle manier bijdragen aan de circulaire economie.

Ontstaan zijn uit een aantoonbare (keten)samenwerking.

Ingezonden worden door de ondernemer uit deze samenwerking.

Minimaal één prototype hebben of aantoonbaar goed kunnen functioneren. In het geval van een dienst: al aantoonbaar toegepast zijn in het bedrijfsleven door middel van een pilot.

Prijzenpakket winnaar Achterhoek Open Innovatieprijs 2022:

Een geldprijs à 5.000 euro

De prestigieuze trofee, een waardevolle aanwinst voor iedere prijzenkast

Volop media-aandacht

Een netwerkdiner met een autoriteit op het vakgebied van jouw innovatie

Een rondleiding in het atelier van Jan ten Kulve (ontwerper van de trofee), waar state of art technology wordt verbonden met een eeuwenoud ambacht

Daarnaast is er dit jaar opnieuw ook een publiekswinnaar. De publieksfavoriet wint eveneens een mooi promotiepakket, bestaande uit een trofee, media-exposure, een netwerkdiner met invloedrijke mensen uit de branche en een rondleiding in het atelier van Jan ten Kulve. Aanmelden voor 27 april