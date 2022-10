In samenwerking met WOODY Building Concepts organiseert link Magazine op 17 november 2022 een link Café. Wij nodigen u hierbij van harte uit om dit link Café bij te wonen.

Op bezoek bij HOUTLAB in Nieuwkuijk

Woody Building Concepts ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme bedrijfshuisvesting volledig in hout. Op een opvallende plek langs de A59 bouwt Woody Building Concepts bij Nieuwkuijk momenteel Houtlab. Op deze plek ontvangen wij de deelnemers aan het link Café voor een rondleiding. Het nieuwe Houtlab wordt een duurzame, circulaire en inspirerende productie- en kantoorlocatie waarin samenwerking voorop staat.

Tegen de stroom in

Na de rondleiding verhuist het gezelschap naar het pand waar Woody Building Concepts momenteel nog is gevestigd. Daar gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over welke keuzes we moeten maken als beïnvloeders van de gebouwde omgeving als het gaat om energie, klimaat, circulariteit en biobased tegen de achtergrond van de huidige geopolitiek. Gaan we voor losmaakbaarheid of biobased? Van bezit naar gebruik? En wat doet dat met de incentive om te veranderen? Wie blijft de eigenaar van de grondstoffen? Waar kunnen we ons als sector het beste op richten als we impact willen maken? Zijn er voldoende biobased en circulaire (technologische) grondstoffen om in de energietransitie en bouwopgaven te kunnen voorzien? Hoe ondersteunen smart applicaties en IT-systemen deze innovatieve processen om de volle potentie van biobased bouwen te benutten? En ondanks dat het marktsegment voor duurzaam bouwen beter is dan ooit, kennisontwikkeling en innovaties in een versnelling raken, is er ook veel onzekerheid bij bij marktpartijen en blijven investeringen achter. Hoe houden we de focus op biobased materialen in plaats van terug te vallen op traditionele materialen en methoden?

link Café

In de afgelopen jaren heeft link Magazine op verschillende locaties en met verschillende partners link Cafés georganiseerd. Aan de hand van een met de partner gekozen thema brengen wij een groep genodigden bij elkaar. Na de voordrachten van sprekers praten de deelnemers per tafel in een informele sfeer over vragen en stellingen, die de voordragers hebben voorgelegd.

Programma

Het programma van deze meeting ziet er als volgt uit:

14.00 Ontvangst op de bouwplaats van HOUTLAB (Hoogpoort 3, Nieuwkuijk)

14.15 Rondleiding op de bouwplaats

15.00 Ontvangst locatie Woody Building Concepts (Touwslager 2, Nieuwkuijk) met koffie & thee

15.15 Welkomstwoord Job Kuijpers, commercieel manager Woody Building Concepts & introductie van

presenator Karel Kalis – Hoofd Waardecreatie Janssen de Jong Groep

15.30 1e spreker: Atto Harsta – Transitiestrateeg & innovatiemanager bij Gemeente Utrecht

Botsende belangen in de huidige transitiedynamiek

Biobased bouwen / houtbouw als integrale oplossing

16.00 Ronde tafel met begeleiding van Karel Kalis over de vragen en stellingen van Atto Harstra

16.30 Conclusie / antwoorden door Karel Kalis

16.40 2e spreker: Pascal Sluiter – Phd candidate Hogeschool Utrecht

Welke koppelingen kunnen we maken tussen processen, informatiesystemen

en circulariteit?

17.10 Ronde tafel met begeleiding van Karel Kalis over de vragen en stellingen van Pascal Sluiter

17.40 Conclusie / antwoorden door Karel Kalis

17.50 Wrap up door Karel Kalis

18.00 Netwerkborrel met hapjes

19.00 Afsluiting

Wij stellen uw actieve deelname aan het programma natuurlijk erg op prijs. link Magazine maakt een verslag van deze meeting. Dit verslag zal gepubliceerd worden in de editie van december 2022, link #6/22. Tijdens de rondleiding en het Ronde Tafelgesprek zal een journalist aanwezig zijn voor de verslaglegging en zal een fotograaf foto’s maken voor het artikel.

DATUM: DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 vanaf 14.00 uur

LOCATIES: aanvang bij: HOUTLAB, HOOGPOORT 3, NIEUWKUIJK

aansluitend naar: WOODY BUILDING CONCEPTS, TOUWSLAGER 2, NIEUWKUIJK

U kunt zich voor deze meeting registreren door middel van reply op deze mail of door middel van het aanklikken van de onderstaande button.

Wij kijken uit naar uw komst en een inspirerende meeting.