link Magazine nodigt u hierbij uit voor de nieuwe meeting van het link Magazine Platform elektrificatie/waterstof op donderdag 20 oktober 2022 bij TNO te Helmond. Ruim een jaar na de meeting bij TobrocoGiant wisselen wij met de platform leden van gedachten over de huidige stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen in de markt. Dit keer ontvangen wij de platform leden op de locatie van TNO in Helmond. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we met elkaar wat ieders inzichten nu zijn en wat de building blocks voor een roadmap zouden kunnen zijn richting het verwezenlijken van de doelen op korte- en lange termijn. En wat we daarbij van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar kunnen versterken.

Op bezoek bij TNO in Helmond

Sinds 1932 stelt TNO zich tot taak om de juiste antwoorden te geven en om de juiste vragen te stellen. Zo werkt TNO voor welzijn en welvaart. Voor vandaag en morgen. Door disciplines en domeinen te combineren kan TNO de meest complexe vragen aan. Op weg naar een beter leven en een mooiere toekomst. Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken bedrijven, overheden en andere organisaties veel met TNO samen. Onze kennis en expertise is gericht op toepassing en deze zetten we graag in voor anderen. Dit doen wij op allerlei manieren en voor allerlei sectoren.

Programma

Het programma van deze platformmeeting is als volgt:

13.30 Ontvangst bij TNO te Helmond

14.00 Start Programma

14.00 – 14.20 TNO Intro / Modulair Energie Management voor xEVs

– onder leiding van Ronald van den Putte – TNO

14.30 – 14.50 Modulaire batterij systemen voor high mix, low volume toepassingen

– onder leiding van Bas Verkaik – ELEO Technologies

15.00 – 15.20 Off-grid energie op basis van Hydrozine, vloeibare waterstofdrager

– onder leiding van Max Aerts – Dutch Energy Solutions

15.30 – 15.50 Gebruik van Fuel Cell Engines in Heavy-Duty voertuigen en mobiele machines

– onder leiding van Lucien Robroek – Nuvera Fuel Cells

16.00 Rondleidingen in verschillende groepen

17.45 Ronde Tafel Discussie onder leiding van Ronald van der Putte van TNO

18.30 Netwerkborrel met hapjes

20.00 Afsluiting

Deelname alleen op uitnodiging, heeft u interesse om lid te worden van het platform? Neem contact op met Link magazine 010-4515510 of john.vanginkel@linkmagazine.nl