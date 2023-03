We kunnen er inmiddels niet meer om heen: bedrijven moeten een omwenteling maken om de energietransitie mogelijk te maken. Dat zorgt voor zowel kansen als voor uitdagingen voor de Nederlandse maakindustrie. De batterij-aangedreven voertuigen in de transportsector zijn momenteel de meest voor de hand liggende oplossing om de transitie mogelijk te maken.

link Magazine nodigt u – in samenwerking met Terberg – uit voor de nieuwe meeting van het link Magazine Platform Energietransitie rondom het thema batterijen en elektrische aandrijvingen voor voer- en vaartuigontwikkelaars van zware transportmiddelen op donderdag 20 april 2023 bij Terberg te Benschop.

Een half jaar na de meeting bij TNO wisselen wij graag met u van gedachten over de huidige stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen in de markt. Dit keer ontvangen wij u graag op de locatie van Terberg in Benschop. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we met elkaar wat ieders inzichten nu zijn op het gebied van modulaire en gestandaardiseerde batterijen en elektrische aandrijvingen voor bussen, trucks en speciale voertuigen. En wat we daarbij van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar kunnen versterken. Het doel is om in Nederland een sterk ecosysteem op te bouwen en in de markt te toetsen of er behoefte is om ons te organiseren zodat we in samenhang de energietransitie kunnen versnellen.

Programma

Het programma van deze platformmeeting is als volgt:

13.00 – 13.15 Welkomstwoord

door John van Ginkel (uitgever link Magazine)

13.15 – 13.45 Presentatie Terberg: Terberg organisatie en de uitdaging van de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen

door Theo Rosendal (Operational Director)

13.45 – 14.15 Presentatie Terberg: Roadmap naar zero emissie / elektrificatie

door Ronald van Zoelen (Engineering Director)

14.15 – 15.15 Rondleiding Terberg

15.15 – 15.45 Presentatie ZF Services Nederland: Toekomstvisie op de ingrijpende consequenties voor

de opbouw van voertuigen door Paul Bliek (Projectleider Marketing)

15.45 – 16.15 Presentatie Flash Battery: Vision on scalability / Standardization / Modularity

door Marco Righi (CEO & Founder Flash Battery)

16.15 – 16.30 Pauze

16.30 – 17.00 Presentatie TNO Research: visie op zero emissie door Steven Wilkins (Senior Research Scientist)

17.00 – 17.45 Evaluatie en groepsdiscussie onder genot van borrel en aan de hand van stellingen

onder leiding van Johan van der Kamp (Engineering Manager Technical Projects bij Ebusco)

17.45 – 18.00 Slotconclusie & Afronding

door Johan van der Kamp (Engineering Manager Technical Projects bij Ebusco)

Aanmelding