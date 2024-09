Deze maand bestaat VSE Industrial Automation 50 jaar. Het bedrijf werd op 16 september 1974 opgericht door Nico van Schelven. Zijn eenmanszaak, Van Schelven Elektrotechniek (VSE), groeide al snel uit tot een volwaardig installatiebedrijf. Ronald Elbers kwam er als vertegenwoordiger van Omron regelmatig over de vloer. Toen Van Schelven in de jaren negentig zijn bedrijf wilde verkopen, stelde Elbers zich kandidaat. Ze vormden een poosje samen de directie, waarna Elbers het stokje in 1997 volledig overnam.

Elbers had goed voor ogen wat voor bedrijf VSE uiteindelijk moest worden. ‘En dat is ook gelukt’, zegt hij niet zonder trots. Onder leiding van Elbers transformeerde het installatiebedrijf tot een specialist in industriële automatisering en motioncontrol. De motionactiviteiten gingen in 1996 van start. In 1998 werd VSE solutionpartner van Omron en in 2009 de eerste motionpartner van Siemens in Nederland. ‘In m’n eentje had ik dat nooit allemaal voor elkaar gekregen’ aldus Elbers ‘De ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, is niet mijn verdienste, maar die van het team. Ik kan mezelf wel op de borst slaan, maar het zijn de medewerkers die het doen. Zij zijn de motor.’

Het team van het bedrijf uit Schoonhoven bestaat uit zo’n 45 technisch specialisten. Elbers vindt het belangrijk dat ze kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. ‘Voor mensen in de Krimpenerwaard met interesse in onze techniek willen we een goede werkgever zijn’, aldus Elbers. ‘Daarom bieden we naast een goed salaris ook goede secundaire voorwaarden aan. We investeren veel en graag in de opleiding van onze mensen. Ik vind het prachtig om te zien hoe zij zich ontwikkelen en ook van elkaar leren.’ Elbers wil ook dat zijn medewerkers hun werk zo veilig en makkelijk mogelijk kunnen uitvoeren. In dat kader investeert VSE momenteel in een nieuwe machine om gaten in kasten te boren. ‘Dat deden we tot nu toe handmatig, maar door het te automatiseren, kunnen we onze werkplaatsmedewerkers inzetten voor meer uitdagende activiteiten. Medewerkers komen bij ons op de eerste plaats en daarmee ook onze klanten.’

Ieder jaar lopen meerdere studenten stage bij VSE. Ronald Elbers: ‘We bieden uitdagende stageopdrachten aan en geven jongeren graag de kennis om te kunnen groeien en ervoor te zorgen dat de zaken die ze op school leren in de praktijk gaan leven. Het is hartstikke leuk om jonge technici te begeleiden. Ze leren veel van ons, maar wij ook van hen.’

De toekomst van VSE ziet er volgens Elbers rooskleurig in. ‘We zijn de organisatie volop aan het professionaliseren. De omzet die we kunnen draaien, hangt natuurlijk mede af van het aantal extra collega’s dat we kunnen aantrekken. Maar aan het specialistenwerk dat we doen, is steeds meer behoefte.’