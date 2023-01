Aalberts wil met oud-Festo-bestuurder Frank Melzer groot netwerk Duitse industrie in RvC

Aalberts gaat voormalig Festo-cto Frank Melzer voordragen voor de Raad van Commissarissen. Ook wordt voorgeld Thessa Menssen, voormalig cfo van BAM te benoemen in de RvC. De voordrachten worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 9 maart as.

Behalve cto bij het Duitse aandrijftechnologiebedrijf Festo is Melzer voormalig groepspresident en lid van de raad van bestuur bij Autoliv Inc. en had diverse leidinggevende en managementfuncties bij Robert Bosch GmbH. Momenteel is hij lid van het technologiecomité van TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en lid van de adviesraad van Sima Technologies, Inc. Voorts was hij enige jaren de stuurgroepvoorzitter van het Plattform Industrie 4.0. De kennis van Melzer van technologie en innovatie en zijn ervaring bij internationale technologische en industriële ondernemingen vormen een welkome aanvulling op de Raad van Commissarissen, aldus persinformatie van Aalberts.

Menssen is voormalig cfo van Koninklijke BAM Groep N.V. en voormalig CFO /COO van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is zij voormalig lid van de raad van commissarissen van PostNL N.V. en voormalig voorzitter van de impactcommissie van FMO. Momenteel is zij lid van de raad van commissarissen van Ordina N.V., Alliander N.V. en Ecorys. De financiële kennis van Menssen en haar ervaring bij internationale beursgenoteerde ondernemingen vormen een welkome aanvulling op de Raad van Commissarissen, zo stelt Aalberts.