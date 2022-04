Aalberts blijft in Rusland ‘in belang veiligheid personeel’

Rusland was in 2021 goed voor minder dan 1 procent van de omzet, zo blijkt uit het eerder deze maand gepubliceerde jaarverslag van Aalberts. ‘En dat is inmiddels nog minder geworden’, vertelt ceo Wim Pelsma in een telefonische toelichting. ‘We hebben onze investeringen er voorlopig uitgesteld, maar helemaal weggaan uit Rusland kan vergaande consequenties hebben voor ons personeel daar’, vertelt hij.

‘Wij volgen nauwgezet de sancties die de EU heeft opgelegd. Niet dat dat voor onze business in Rusland veel implicaties heeft. Wij produceren daar met name expansievaten en regelventielen voor verwarmingssystemen voor de lokale markt. Het had niet veel om het lijf en nu nog minder, maar ons helemaal terugtrekken uit Rusland doen we ook niet. We hebben daar iets meer dan 100 mensen voor ons werken, vaak personeelsleden die al lang bij ons in dienst zijn en ons daar altijd trouw zijn geweest. Die laten we niet zomaar in de steek. Het Russische parlement, de Doema, heeft meerdere wetten in voorbereiding die een mogelijk risico vormen voor de veiligheid van onze mensen als we helemaal zouden stoppen met onze activiteiten. Niet vanwege het geld, maar in het persoonlijk belang van onze mensen daar. We moeten zorgvuldig handelen want de veiligheid van onze mensen staat voorop.’

Uit het verslag blijkt ook dat Aalberts 10 procent van de omzet behaalt in Oost-Europa. ‘Het meeste in Polen, Zuidoost Europa en de Baltische staten. ‘In de Oekraïne deden we hooguit een paar miljoen euro omzet per jaar. Nu niets meer. We hebben mensen naar Polen gehaald en de salarissen doorbetaald voor diegene die daar gebleven zijn.’

‘2021 beste jaar ooit’

Aldus Pelsma waarna hij graag benadrukt dat 2021 ‘het beste jaar ooit was’ voor het concern, actief in de eindmarkten duurzame gebouwen, semiconductor efficiency, duurzaam transport en industriële niches. Daarvoor ontwikkelt en produceert het onder andere geïntegreerde leidingsystemen, technologie voor HVAC (heating, ventilation en air conditioning)-toepassingen, mechatronische technologie en oppervlakte behandelingstechnologieën. De autonome omzet groeide vorig jaar met 16 procent naar bijna 3,0 miljard euro, de EBITA steeg naar 454 miljoen euro, de nettowinst naar 337 miljoen euro en de orderportefeuille groeide met 52 procent. Aalberts had eind 2021 bijna 14.500 mensen in dienst.

Ook meldt het verslag dat de ‘SDG-impact’ van Aalberts in 2021 toenam tot 66 procent van de omzet, wat inhoudt dat dat percentage van de omzet bijdraagt aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s), zeventien doelen geformuleerd door de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030.