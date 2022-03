Aalberts anticipeert met overnames in Duitsland op groei warmtepomp-markt

Aalberts N.V. neemt 100% van de aandelen over van UWS Technologie GmbH (UWS) en servicebedrijf Heat-Power 24 GmbH (Heat-Power), gevestigd in Insingen, Duitsland, met een jaaromzet van circa EUR 25 miljoen en 90 FTE.

UWS, vooral actief in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, ontwikkelt en vervaardigt waterbehandelingssystemen om de energie-efficiëntie van verwarmings- en koelinstallaties in milieuvriendelijke gebouwen te verbeteren. Heat-Power biedt vuldiensten en regelmatig onderhoud van de UWS-systemen voor eco-vriendelijke gebouwen, in nauwe samenwerking met de eigenaar en installateur van het gebouw. Deze diensten worden vaak gecombineerd met IoT-oplossingen om de energie-efficiëntie van de verwarmings- en koelingsinstallaties te optimaliseren door de waterkwaliteit te meten en te verbeteren volgens de overheidsvoorschriften. Het UWS-portfolio van systemen, diensten en IoT-oplossingen bestaat uit watermeettechnologie, vullen, mobiel ontluchten, bijvullen, reinigen en filteren.

Snelgroeiende markt

Waterbehandeling van verwarmings- en koelsystemen is een snelgroeiende markt. Ten eerste als gevolg van overheidsvoorschriften om een optimale energie-efficiënte warmte- en koelingoverdracht te garanderen en de levensduur van de systemen te verlengen. Ten tweede stimuleert de groei van warmtepomp- en oppervlakteverwarming en -koeling de drang naar bescherming, service en onderhoud van deze systemen, die kapitaalintensiever zijn en gevoeliger voor vuil en slechte waterkwaliteit.

Complementair

De UWS-systemen en Heat-Power services zijn complementair aan het technologieaanbod van Aalberts hydronic flow control en het in 2021 overgenomen Sentinel. De UWS-systemen en Heat-Power services kunnen in vrijwel alle regio’s waar Aalberts hydronic flow control en Sentinel actief zijn, worden geïntroduceerd met gebruikmaking van de bestaande verkoopkrachten. De gecombineerde kracht en kennis van de service-, innovatie- en digitale teams zal in de toekomst zorgen voor aanzienlijke groei in het verbeteren van de energie-efficiëntie van verwarmings- en koelsystemen voor de eindmarkt van milieuvriendelijke gebouwen.

Managementteam blijft aan

Het ervaren managementteam van UWS en Heat-Power zal de onderneming blijven leiden en nauw samenwerken met Aalberts hydronic flow control om het groeiplan te realiseren. De resultaten van UWS zullen worden geconsolideerd na afronding van alle noodzakelijke formaliteiten. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel en zal worden gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.