AAE richt zich tot ontslag aangezegde personeel Fokker en Franke

Vorige week werd bekend dat GKN Aerospace de vestiging van Fokker Landing Gear in Helmond sluiten en overhevelen naar de locatie in Papendrecht. Ook de fabriek in Hoogerheide gaat dicht. GKN Aerospace wil alle activiteiten concentreren op de vernieuwde locaties in Papendracht en Hoogeveen. Op vrijwel hetzelfde moment kwam het nieuws dat de fabriek van Franke Nederland in Helmond moet dicht. Daardoor verliezen 67 medewerkers hun baan. De Zwitserse eigenaar van de producent van keukenbladen en spoelbakken trekt de stekker uit de verliesgevende activiteiten.

Een derde Helmonds bedrijf, AAE, schreef via LinkedIn een brief aan het teleurgestelde personeel van Fokker en Franke.

Beste Medewerk(st)ers van Franke en van GKN Fokker Landing Gear.



Jullie bedrijven zijn afgelopen tijd lid geweest van de VICH (vereniging Industrieel Contact Helmond eo). We hebben het vervelende nieuws rondom jullie bedrijven de afgelopen tijd ook vernomen. Onze vereniging is er om met industriële collega bedrijven voor en met elkaar de industriële kracht van onze regio een warm hart toe te dragen. Dit in een periodes van hoog en laag conjunctuur. Deze periode kenmerkt zich voor de meeste bedrijven als hoog conjunctuur met veel mogelijkheden en uitdagingen.



Ondanks dat wij beseffen dat het nieuws jullie enorm heeft geraakt en dat jullie de komende weken nog eerst alles eens rustig op een rijtje aan het zetten zijn, willen wij kenbaar maken dat als jullie op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen er prachtige industriële bedrijven in de omgeving zijn. Deze bedrijven zijn in onderstaande lijst genoemd.



Nogmaals het is eerst van belang dat jullie de rust nemen en krijgen om samen met jullie privé omgeving een en ander te verwerken. Mochten jullie je daarna willen oriënteren op nieuwe uitdagingen dan is onderstaande lijst van bedrijven en mooie manier om in de regio en in een technische omgeving te blijven werken. Neem gerust contact met ons op.



Sterkte en met respectvolle groet, namens het Bestuur van VICH



Frank Mulders en Philippe van Esch

Lidbedrijven:

AAE BV

Ariza BV

Arte

Artex BV

Buvo Castings BV

CAN-PACK Netherlands BV

Capgemini Engineering

Croonwolter&dros

De Wit BV

Euronyl-DPI BV

Flex Industries BV

GNT Group BV

GS Staalwerken Groep BV

Hoffmann Groep

Huijbregts Groep

Kon. Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co BV

Kuijpers

Kuijpers Utiliteit Zuid BV

Lavans BV

Martens van Wezel Kartonnages BV

Mevi Fijnmechanische Industrie BV

Nedschroef Helmond BV

NTS BoTech BV

Prodim International BV

ROC Ter AA

Roval Aluminium BV

Schneider Electric Logistic Centre BV

Senzer

SMF Tools BV

Smits Gemert BV

Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton BV

SPIE Nederland BV (afd. Maintenance Solutions Venray)

Spirotech BV

Swanenberg Hydraulic Systems BV

Thibo

Van Dorp installaties Helmond

Van Hout Kabelrecycling BV

vanRijsingengreen BV

VDL HMI

Verbi Gereedschappen BV

Vescom BV

Vlisco Netherlands BV

Voergroep Zuid BV