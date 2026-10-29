Met een driedaags evenement voor honderden klanten, leveranciers, medewerkers en hun gezinnen heeft hightechmachinebouwer AAE uit Helmond in september zijn vijftigjarig bestaan gevierd. Onder de naam Togetherland combineerde het familiebedrijf een inhoudelijk programma over de toekomst van de hightechindustrie met een festival en activiteiten voor kinderen.

AAE werd op 1 april 1976 opgericht aan de Middendijk in Helmond. Wat begon met twee medewerkers en de bouw van machines, groeide in vijf decennia uit tot een internationaal opererende hightechpartner met meer dan 550 medewerkers. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt geavanceerde machines en systemen voor onder meer de medische sector, de halfgeleiderindustrie en de consumentengoederenindustrie.

De jubileumviering begon met Navigating AAE, een bijeenkomst waarbij circa 250 klanten, leveranciers en andere relaties samen vooruitkeken naar ontwikkelingen rond technologie, innovatie, leiderschap en samenwerking. Meervoudig olympisch kampioene Marit Bouwmeester was een van de sprekers. Zij deelde haar ervaringen met persoonlijk leiderschap en het omgaan met tegenslagen.

Een dag later veranderde het bedrijfsterrein in een festival voor ruim 650 medewerkers en hun partners. Op de derde dag stond de volgende generatie centraal. Kinderen konden kennismaken met techniek door zelf te bouwen, te programmeren en robots te besturen.

Het vijftigjarig jubileum stond in het teken van: embrace the past, celebrate the now and let’s be friends with the future. Daarmee benadrukte AAE dat het jubileum niet alleen draait om de prestaties uit het verleden, maar vooral ook om toekomstige technologische ontwikkelingen, duurzame initiatieven en internationale samenwerking.