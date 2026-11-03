Het Helmondse hightechbedrijf AAE neemt Setsu Precision Technology in Maleisië over en vestigt daarmee een eigen productieorganisatie in Zuidoost-Azië. De overname past in de internationale groeistrategie van AAE, dat dichter bij zijn klanten wil produceren. Het bedrijf bereidt bovendien een verhuizing voor naar een productielocatie van circa 10.000 vierkante meter in de regio Kuala Lumpur.

Bouw van de toekomstige productiefaciliteit van AAE Southeast Asia van circa 10.000 m² in de regio Klang, Maleisië. Foto’s AAE

Setsu Precision Technology is gespecialiseerd in precisiebewerking van complexe onderdelen in kleine series voor onder meer de halfgeleiderindustrie, industriële automatisering en geavanceerde machinebouw. Het bedrijf bestaat bijna dertig jaar en wordt onderdeel van AAE Group. Op termijn gaat het verder onder de naam AAE Southeast Asia.

AAE wil de bestaande verspaningsactiviteiten uitbreiden met de productie en assemblage van complete hightechmodules en -systemen. Daarvoor worden onder meer cleanroomfaciliteiten, assemblage- en kwalificatiecapaciteit toegevoegd. Ook investeert het bedrijf in productieautomatisering, reinheidstechnologie, co-engineering en New Product Introduction (NPI).

Met deze uitbreiding wil AAE klanten in Azië ondersteunen vanaf de productontwikkeling tot en met serieproductie, met gebruikmaking van lokale toeleveringsketens.

Productie dichter bij de klant

De overname volgt op de acquisitie van Solara Automation in de Verenigde Staten in 2024. Daarmee beschikt AAE nu over vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. De internationale uitbreiding is gebaseerd op het local-for-local-principe, waarbij productie en toelevering zoveel mogelijk plaatsvinden in de regio waar klanten actief zijn.

‘Onze klanten opereren wereldwijd en wij willen hen overal kunnen ondersteunen’, zegt Manon Pijnenburg, CEO van AAE Group. ‘Met Setsu Precision Technology halen we een team van ervaren specialisten binnen dat de basis vormt voor onze verdere groei in Azië.’

De nieuwe Maleisische organisatie moet de komende jaren uitgroeien tot een volwaardige productie- en ontwikkellocatie, naar het voorbeeld van de Europese activiteiten.

Suresh Vaithilingam, interim-directeur Setsu Precision Technology: ‘De aansluiting bij AAE biedt ons de kans om verder te groeien binnen een internationale hightechorganisatie. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers, klanten en de verdere ontwikkeling van het bedrijf.’

AAE, dat dit jaar zijn vijftigjarig bestaan viert, ontwikkelt en produceert complexe systemen, modules en machines voor onder meer de semiconductor- en medische industrie. Na de overname telt het familiebedrijf wereldwijd ruim 700 medewerkers.