9altitudes breidt zijn activiteiten opnieuw uit. Deze keer met de overname van Integral Group – een toonaangevende speler in PTC’s CAD/PLM business. Daarmee wordt 9altitudes een nog sterkere speler op het gebied van digitale transformatie.

9altitudes heeft vestigingen in België, Denemarken, Nederland, Frankrijk en Slovenië en breidt met de overname uit naar Spanje, Portugal, Turkije en Zuid-Amerika. Met de overname van Integral Group voegt 9altitudes +130 medewerkers toe aan het team.

“Deze overname is een belangrijke mijlpaal voor ons, omdat het ons in staat stelt nieuwe markten en gebieden aan te boren en tegelijkertijd onze bestaande portfolio te versterken. De Integral Group brengt een schat aan expertise, middelen en een sterke reputatie met zich mee, waarvan wij geloven dat ze ons beter in staat zullen stellen om uitzonderlijke waarde te leveren aan onze klanten”, zegt Filip Bossuyt, CEO van 9altitudes.

Integral Group en haar +130 medewerkers hebben meer dan 25 jaar ervaring in het implementeren van software. Door de jaren heen hebben ze heel wat knowhow en interdisciplinaire ervaring opgebouwd waar de klanten van 9altitudes nu hun voordeel mee kunnen doen. Zowel het team van 9altitudes als dat van Integral group zetten zich in voor een naadloos integratieproces, zodat ze samen zo snel mogelijk hun gezamenlijke doelen kunnen bereiken.

Door de overname van Integral versterkt 9altitudes zijn positie om de digitale transformatiepartner te worden voor productie-, supply chain- en dienstverlenende bedrijven in Europa en daarbuiten. Integral heeft een sterke reputatie in het PTC-ecosysteem en helpt ons om de end-2-end digitale draad voor onze klanten te voltooien.

9altitudes versterkt zijn expertise binnen het gebruik van PTC-software. Samen met de expertise rond Microsoft software past het in de ambitie om engineering en productie dichter bij elkaar te brengen. En de kloof tussen OT en IT te overbruggen.

Alleen een holistische visie zal klanten in staat stellen om de verstoringen van vandaag te overleven en klaar te zijn voor morgen. Een succesvolle digitale transformatie gaat verder dan digitalisering. 9altitudes gaat verder dan technologie.

“Samen met 9altitudes hebben we een unieke kans om deel uit te maken van een sterke organisatie die echt een verschil kan maken voor de klanten. Door een aanbod voor digitale transformatie te kunnen creëren dat het beste uit beide werelden van Microsoft en PTC combineert, kunnen we onze klanten echt helpen nieuwe hoogten te bereiken. Samen met onze gedeelde focus op de mensen in het proces, zijn we enthousiast over onze toetreding tot de 9altitudes groep”, zegt José Vicente Garrido, CEO van Integral Group.

Met de komst van Integral Group genereert de groep een geconsolideerde omzet van ongeveer 140 miljoen euro en verenigt meer dan 750 medewerkers in 9 landen. Hiermee bevestigt 9altitudes zijn doel om een toonaangevende Europese partner voor digitale transformatie te worden en zijn PTC-activiteiten buiten Europa uit te breiden. De groep heeft de ambitie om de komende jaren aanzienlijk te groeien door zowel organische groei als verdere overnames.

De groep ondersteunt end-to-end digitale transformatieprojecten door middel van Microsoft- en PTC-software, gecombineerd met industrie- en processpecifieke eigen IP. 9altitudes en Integral Group bieden diensten aan klanten in 3 verticals (productie, groothandel & distributie, diensten).