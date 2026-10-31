Voor de 24ste editie van de Dutch Industrial Suppliers and Customers Awards (DISCA) van Link Magazine zijn 82 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award. De jury selecteert momenteel wie op donderdag 19 november in de feestelijke finale staan. Daar heeft de zaal het helemaal voor het zeggen en kiezen aanwezigen de award winnaars van 2026. Annmelden disca@linkmagazine.nl

Best Customer

Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first-tier supplierniveau worden genomineerd, met eigen r&d /engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie en forecasting, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

Klaasjan Doeswijk (senior managing consultant bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Process & Parts Supplier Award. Monika Hoekstra (directeur van NXTGEN Hightech) heeft die rol bij de Best Customer Award.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meerdere toeleveranciers of klanten willen nomineren.

De genomineerden voor de Best Customer Award 2026

Bedrijfsnaam Plaats Allseas Engineering Delft ASML Veldhoven AWL-Techniek Harderwijk Bandall Productie Heemskerk BDR Thermea Group Apeldoorn BE Semiconductor Industries Duiven Berg Hortimotive De Lier BKL Nuenen BluePrint Automation Woerden Boon Edam Edam Brink Automation Harskamp Bronkhorst High-Tech Ruurlo Canon Production Printing Venlo Dero Groep Nieuw Vennep Duivestein Techniek Oss Eaton Electric Hengelo EEW Energy from Waste Farmsum EPC Alblasserdam EVS Broadcast Equipment Gilze Frencken Mechatronics Europe Eindhoven Gea Food Solutions Bakel Bakel Global Factories Den Haag Greefa Machinebouw Tricht Heineken Global Procurement Amsterdam Hittech Multin Den Haag Holmatro Netherlands Raamsdonksveer ITEC Nexperia Nijmegen Javo Noordwijkerhout JBT Marel Poultry Boxmeer Keiron Printing Technologies Eindhoven KMWE Precision Systems Eindhoven Lamb Weston/Meijer Kruiningen Lantech.com Malden Lely Industries Maassluis LeydenJar Technologies Eindhoven Logiqs Maasdijk Luo Automation Delft Mach technology Rotterdam Rotterdam Manus Technology Group Eindhoven Masévon Group Hardenberg Meyn Food Processing Technology Oostzaan MOBA Group Barneveld Morphotonics Veldhoven Movacolor Sneek MPAC Langen Wijchen Munters Vochtbeheersing Moordrecht Nearfield Instruments Rotterdam Neways Electronics International Son Nipper Bergeijk Niverplast Rijssen Omnivent Techniek Zeewolde Pneutec Hoofddorp Prinzen Machines Aalten Priva De Lier Q-Fin Quality Finishing Machines Bergeijk Quooker Ridderkerk Rademaker Culemborg Raith Best RAVO Benelux Alkmaar Rimas Beringe RoboFlex Oosterhout Rolumac Robotics Lunteren Ropeblock Oldenzaal SafanDarley Lochem Sanovo Techjnology Aalten Schleifenbauer Products ‘s-Hertogenbosch Semplor Eindhoven Sensys Gatso Netherlands Haarlem Skytree Amsterdam Solidtec Dronten Thales Nederland Hengelo Thermo Fisher Scientific Eindhoven Tolsma Grisnich Emmeloord VDL ETG Almelo Almelo VDL ETG Eindhoven Eindhoven Vekoma Rides Manufacturing Vlodrop VENCOMATIC Eersel Ventura Systems Bolsward VMI Holland Epe Voortman Steel Machinery Rijssen

DISCA’26 op 19 november: spraakmakende Link talkshow plus spannende finale

Nederland heeft sterke bedrijven, ondernemende mensen en hoogwaardige technologie. Toch staat ons vestigingsklimaat al jaren onder druk. Veel mkb-bedrijven lopen dagelijks vast op vergunningen en ontbrekende stroomaansluitingen. Uitbreidingsplannen blijven liggen en investeringen worden uitgesteld. Start-ups krijgen onvoldoende ruimte om door te groeien en sommige kiezen voor een toekomst in het buitenland. Dat raakt niet alleen individuele ondernemingen, maar ook de innovatiekracht en het verdienvermogen van onze industrie.

Onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment) gaan we in gesprek met: Jan van der Tempel – Ampelmann Operations, Tiemen van Dijk – Visscher-Caravelle en Christian Rood – LeydenJar Technologies.

Onder het thema ‘Nederland van het slot’ heeft Link Magazine de afgelopen maanden verschillende toonaangevende ondernemers en industriekenners aan het woord gelaten. Hun ervaringen laten zien hoeveel creativiteit en doorzettingsvermogen bedrijven inzetten om verder te komen. Maar ook dat veel structurele belemmeringen onopgelost blijven. Een samenhangende aanpak die ondernemers daadwerkelijk verder helpt, komt vooralsnog onvoldoende van de grond.

Hoe krijgen we Nederland weer in beweging? En wat kunnen we daar samen aan doen?

Die vragen staan centraal tijdens DISCA’26 op donderdag 19 november in Boerderij Mereveld in Utrecht. Wij nodigen u van harte uit voor een middag en avond met een spraakmakende talkshow, waardevolle ontmoetingen en de spannende live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards.

Talkshow: Nederland van het slot

Onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment) gaan we in gesprek met:

Waar lopen zij als ondernemer tegenaan? Wat is nodig om in Nederland te blijven ontwikkelen, produceren en groeien? En hoe kunnen bedrijven, overheden en ketenpartners samen belemmeringen doorbreken? Een gesprek over de praktijk van het ondernemen én concrete stappen om onze industrie vooruit te helpen.

Wie zijn de beste partners van 2026? U beslist mee!

Na de talkshow is er tijdens de Link Meet & Greet-borrel volop gelegenheid om bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Tijdens het aansluitende DISCA-diner volgt de live finale van de awards in drie categorieën:

Best Knowledge Supplier

Best Parts & Process Supplier

Best Customer

Bij DISCA komt de erkenning van klanten en leveranciers: bedrijven kunnen zichzelf niet nomineren. Tijdens de finale geven nominerende bedrijven een vlammende pitch voor hun kandidaat. U stemt mee en bepaalt samen met de andere gasten wie met de awards naar huis gaan.

Donderdag 19 november 2026

Vanaf 15.30 uur

Boerderij Mereveld, Utrecht

Een middag en avond om ervaringen te delen, nieuwe verbindingen te leggen en de samenwerking te vieren die onze hightech- en maakindustrie sterk

maakt!

Het programma op donderdag 19 november 2026

15.30 uur – Ontvangst

Welkom in het Achterhuis & De Deel, met een aangekleed kopje koffie en een vleugje Link-Experience.

16.00 uur – Talkshow ‘Nederland van het slot’

Onder leiding van Marinke Wijngaard & Richard Verbree, met aan tafel:

Christian Rood (LeydenJar Technologies),

Tiemen van Dijk (Visscher-Caravelle) en

Jan van der Tempel (Ampelmann Operations).

17.30 uur – Link Magazine’s Meet & Greet

Na de talkshow praten we verder tijdens de netwerkborrel.

18.30 uur – DISCA’26-diner & live finale van de DISCA Awards

Tijdens het diner presenteren de nominerende bedrijven hun finalisten en stemt u mee over de winnaars.

Best Parts & Process Supplier en Best Knowledge Supplier , onder leiding van juryvoorzitter Klaasjan Doeswijk (Berenschot) .

en , onder leiding van juryvoorzitter . Best Customer Award, onder leiding van juryvoorzitter Monika Hoekstra (NXTGEN HIGHTECH).

21.30 uur – Afsluiting & vertrek



Bent u erbij?

Meld u aan door te klikken op onderstaande button, te reageren op deze uitnodiging of mail uw naam en bedrijfsnaam naar disca@linkmagazine.nl. Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en Isah Business Software.