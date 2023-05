Tijdens de vakbeurs Vision, Robotics & Motion (VRM) op 7 en 8 juni in de Brabanthallen in Den Bosch tonen nationale en internationale exposanten hun componenten voor een compleet geïntegreerd systeem: van vision en optics, robotics, motion control tot en met data science oplossingen. Het programma biedt dit jaar speciale aandacht aan de agrosector, big science projecten en startups.

Vakbeurs en congres

VRM is al 20 jaar de vakbeurs waar men slimme productieautomatiseringsoplossingen voor de maakindustrie ontdekt. Door een combinatie van vakbeurs en congres is VRM de ontmoetingsplek waar toonaangevende leveranciers en wetenschappers uit de Benelux en Duitsland de nieuwste ontwikkelingen en state-of-the-art slimme oplossingen presenteren voor het automatiseren van productieprocessen. Zo ontdekken bezoekers op het congres de use cases en tips van maakbedrijven en delen vak experts de laatste technologische ontwikkelingen en toepassingen. Ook staan er op de expo ruim honderd fabrikanten, systeemintegratoren, leveranciers en adviseurs die helpen met passende oplossingen en de implementatie daarvan.

Meer productiesectoren naar smart

Door het toepassen van data science technieken zoals AI, machine learning en deep learning gaat men steeds meer smart produceren. Van voornamelijk automatisering ontwikkelt de sector zich naar een hogere connectiviteit, toegankelijkheid en machineveiligheid. Nieuw is dat na de OEM’s nu meer productiesectoren in de MKB-hightech- en maakindustrie deze stap maken. Het betreft vooral bedrijven in het metaal, machine- en apparatenbouw, chemie, farmacie en kunststoffen.

Leren van agro

Op het demoplein van de Wageningen University & Research (WUR) ontdekken bezoekers aan welke innovatieve automatiseringsoplossingen de agrosector werkt en kan men met de experts in gesprek gaan over mogelijke toepassingen voor hun eigen productieomgeving. Zo kan de maakindustrie leren van een plukrobot: een combinatie van diverse systemen die als geheel misschien niet direct bij een maakbedrijf past, maar wel deels. Zo past de grijper van deze robot wellicht prima in een productieomgeving. Het is een van de vele inzichten die de bezoeker op het WUR-demoplein kan opdoen.

Businesskansen met Big Science

Hoe kunnen vision, robotica, motion en data science oplossingen bijdragen aan de grote wetenschappelijke projecten? Deze vraag staat centraal tijdens de Big Science lezingentrack door Ilo-Net. Sprekers van Astron (het Nederlands instituut voor Radio Astronomy), NIOZ (Nederlands Instituut voor Zee Onderzoek) en SRON (Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek) geven de bezoekers inzicht in hun huidige en komende projecten. Hier ontdekt men niet alleen de plannen en wat er nodig is om deze te realiseren, maar ook hoe hightech- of maakbedrijven hieraan kunnen deelnemen en/of hieraan kunnen bijdragen.

Partners

Mikrocentrum organiseert Vision, Robotics & Motion met ondersteuning van High Tech NL / Robotics, een landelijke roboticabeweging, die ervoor gaat zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut.

De andere partner is het ILO-net: het samenwerkingsverband van Nederlandse Industrial Liaison Officers die werkzaam zijn bij de wetenschappelijke onderzoeksinstituten in Nederland. Hun doel is de hightechindustrie te ondersteunen bij het verwerven van uitdagende wetenschap/technologie contracten.