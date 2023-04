4impact capital heeft zijn tweede durfkapitaalfonds gelanceerd dat zich richt op de ondersteuning van Europa’s meest ambitieuze startende digitale tech4good ventures. De eerste closing is afgerond met een beoogde fondsomvang van €100 miljoen.

De kernstrategie van het fonds blijft gebaseerd op de combinatie van schaalbare softwareoplossingen voor de planeet en mensen met een sterk financieel rendement. 4impact investeert in uitzonderlijke ondernemers in de Seed tot Series A fase voor de eerste investeringen in heel Europa met een focus op de BeNeLux, de Nordics en de Duitstalige regio en ondersteunt oprichters via hun uitgebreide netwerk, kennis en ervaring.

4impact werd in 2019 opgericht door Pauline Wink en Ali Najafbagy, waarbij partner Kate Mullord zich twee jaar geleden aansloot. De drie partners ontmoetten elkaar meer dan 20 jaar geleden tijdens hun tijd samen bij Goldman Sachs en brengen elk een unieke set vaardigheden en ervaring mee vanuit een investeerders- en operationeel perspectief met een sterk internationaal netwerk. Zij worden gedreven door de wens om positieve verandering teweeg te brengen en de beste manier om dit te doen is bij te dragen aan de noodzakelijke verandering.

Oprichtingspartner Pauline Wink: “Het combineren van de snelle innovatie en exponentiële groei die we in digitale technologie zien met impact betekent dat we tastbare positieve impact op schaal kunnen creëren. Dit zijn bedrijven die het probleem van vandaag oplossen, om morgen een betere wereld te creëren en daarom de bedrijven van de toekomst zijn en betekenisvolle impact en financieel rendement kunnen genereren.”

Founding Partner Ali Najafbagy: “We hebben ons team versterkt met getalenteerde investeerders uit Nederland, Finland en Zweden, Duitsland en Zwitserland om zo goed mogelijk samen te werken met de ondernemers in onze focusregio’s met als doel de leidende early-stage tech4good investeerder in Europa te worden. We zijn onze investeerders dankbaar, waaronder family offices, ondernemers, bedrijfsleiders en institutionele investeerders zoals Invest-NL en Oost NL.”

4impact heeft met Fund I een succesvolle geschiedenis in het investeren in Nederlandse ventures zoals Equalture, Satelligence, Carbon Equity en Circularise. Met het hoofdkantoor in Nederland bestaat 4impact uit een team van 9 toegewijde en gedreven investeerders.

“Wij geloven dat digitale technologie van vitaal belang is om de overgang naar een koolstofneutrale en circulaire economie te versnellen. De focus van 4impact op early stage digitale bedrijven heeft geresulteerd in een veelbelovende portefeuille van impactvolle bedrijven en we kijken ernaar uit om het 4impact platform naar het volgende niveau te brengen”, zegt Tim van Vledder, senior Investment manager bij Invest-NL over haar investering in Fund II.

Pauline Albers, investment manager Fund-in-Fund bij Oost NL, over haar investering in Fund II zegt: “De investeringsfocus van 4impact heeft bewezen dat impact investing significante financiële rendementen kan opleveren, die op hun beurt de schaal van de gemaakte impact vergroten. Het fonds past goed bij de doelstellingen van Oost NL om innovatie te versnellen door middel van investeringen en bij de kracht van onze regio, waar technologiegedreven startups werken om een verschil te maken.”

Deze succesvolle lancering die plaatsvindt in een tijd van marktonzekerheid biedt een sterke kans om te investeren in impact en software ventures en te investeren in een betere toekomst.