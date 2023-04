Om werkruimte en zicht te creëren bij operaties in de buikholte maken chirurgen gebruik van een ‘insufflator’ die CO2-gas in de buikholte blaast. Insufflators werken nu met een handmatig ingestelde druk, waarbij het risico bestaat dat de druk onnodig hoog wordt ingesteld. De Rotterdamse startup Spatium Medical ontwikkelt een innovatieve insufflator die de insufflatiedruk kan personaliseren en stabiel houdt: voor iedere patiënt de optimale druk, terwijl de werkruimte voor de chirurg behouden blijft. Dit leidt tot minder postoperatieve complicaties en potentieel sneller herstel. Proof-of-conceptfonds UNIIQ investeert samen met Erasmus MC in totaal € 350.000 in de Rotterdamse startup Spatium Medical. De investering werd bekendgemaakt door Rotterdamse wethouder Robert Simons.

De meeste minimaal invasieve operaties waarbij een insufflator gebruikt wordt vinden plaats in de buikholte. Hierbij worden instrumenten via een aantal kleine openingen ingebracht. Tijdens een laparoscopische operatie wordt een insufflator, een apparaat dat CO 2 -gas in de buikholte blaast, gebruikt om werkruimte en zicht te creëren voor de chirurg. Conventionele insufflators werken met een vooraf ingestelde druk, die door de chirurg wordt gekozen, vaak in overleg met de anesthesioloog. Maar zelfs wanneer volgens de richtlijnen wordt gewerkt, kan een te hoge druk ontstaan in de buik waardoor de bloedsomloop wordt belemmerd, hetgeen kan leiden tot schadelijke gevolgen voor de patiënt. Met de huidig beschikbare technologie is het voor de chirurg niet mogelijk om accuraat de optimale druk per patiënt te bepalen. Daarnaast houden huidige insufflatoren geen rekening met de ademhaling van de patiënt, waardoor de operatie soms stilgelegd moet worden en kostbare tijd verloren gaat.

Spatium Medical ontwikkelt een nieuw type insufflator die gepersonaliseerde en veiligere omstandigheden voor de patiënt biedt. Hierbij wordt continue de druk in de buikholte gemeten en wordt, indien hier teveel spanning ontstaat, een deel van het CO 2 -gas teruggenomen door de insufflator. Tegelijkertijd kan de Spatium Medical insufflator continu feedback geven aan de chirurg of de druk bij de patient nog binnen de grenswaarden valt. Tenslotte houdt de insufflator rekening met de ademhaling van de patient waardoor de piekdruk, waarbij de meeste schade kan ontstaan, verlaagd wordt.

Willem Mees, CEO Spatium Medical: “Het is heel belangrijk, speciaal voor jonge of zware patiënten, om de insufflatiedruk bij operaties te kunnen personaliseren. Door de investering van UNIIQ kunnen we de technologie voor het eerst in mensen testen bij Erasmus MC en daarmee ook aantonen dat dit veiliger is voor patienten. We hopen dat, bij goede resultaten, in 2025 de eerste insufflators geleverd kunnen worden aan ziekenhuizen voor de behandeling van patienten.

UNIIQ investeert vaak in bedrijven in de life sciences & health sector. “Het is voor ons heel goed om te zien dat wij met een investering de patientenzorg kunnen helpen verbeteren. Spatium Medical heeft als spin-off van het Erasmus MC toegang tot zeer specialistische kennis en we zien dat het team, met zowel technische kennis als managementervaring, de potentie heeft om dit product succesvol naar de markt te brengen,” aldus Hans Dreijklufft, Fondsmanager UNIIQ.