Programma Nederland op de Hannover Messe

Na een digitale editie en een verschuiving van april naar mei, is Hannover over enkele weken- van 30 mei tot en met 2 juni – weer het internationale trefpunt voor de industriesector. Wie zijn de deelnemers, en wat is het Nederlandse aandeel?

Hoewel de Hannover Messe dit jaar, door enige terughoudendheid en reisbeperkingen voor een aantal Aziatische landen, niet zo groot is als de edities van bijvoorbeeld 2018 of 2019, zullen bijna 2.500 bedrijven eind deze maand weer een stand opbouwen. Meer dan 98% van de deelnemers kiest ervoor om weer fysiek plaats te nemen in de beurshallen. Een klein aantal bedrijven, het zijn er zo’n veertig, kiest voor een digital-only deelname, en is tijdens de beurs online bereikbaar voor bezoekers via chats, video-calls en e-mail. Het zijn voornamelijk Koreaanse, Japanse en Chinese exposanten. Er worden dit jaar dus ook minder bezoekers uit deze landen in Hannover verwacht.

Nederland op de Hannover Messe

Nederland wordt gezien als belangrijke en betrouwbare handelspartner, en is daarom uitstekend vertegenwoordigd op de Hannover Messe. Onder de vlag van brancheorganisaties FME en de Koninklijke Metaalunie staat in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een tweetal Holland High Tech-paviljoens op de beurs, gericht op de thema’s Smart Sustainable Future en Smart Industrial Supply. Daarnaast is door het Haagse psps business abroad in samenwerking met Enterprise Solutions een omvangrijk startup-paviljoen opgezet, waarbij zo’n veertig Nederlandse start-ups hun innovaties op internationaal terrein zullen pitchen. Buiten de georganiseerde paviljoens, kiest ook een twintigtal bedrijven voor een zelfstandige deelname.

Programma Hannover Messe 2022

Voorts is er een uitgebreid programma opgetuigd van presentaties, een werkdinner, keynotes, conferenties, paneldiscussies, een ondertekening en netwerkmomenten waarin (vooral) de samenwerking tussen de industrie van Nederland en die van Duitsland centraal staat. Daarbij geven politici, overheden, brancheorganisatie en bedrijven van beide zijden acte de présence geven. Het programma hieronder is onder voorbehoud.

Zondag 29 mei

Innovatiepact Working Dinner

Op de thema’s Smart Industry, mobiliteit, energie en sleuteltechnologieën willen we nauwer samenwerken met Duitsland. Daarover is in 2021 een Technologie & Innovatiepact tussen beide landen ondertekend. Dit heeft al geleid tot een aantal gezamenlijke bijeenkomsten en projecten, zoals Smart Factory EU. Om verdere invulling te geven aan deze samenwerking wordt op zondagavond een diner georganiseerd met in totaal 36 Nederlandse en Duitse deelnemers. Onder andere Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Marc Hendrikse, boegbeeld van de Topsector Hightech Marc Hendrikse en Ronald van Roeden, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland zijn hierbij aanwezig.

Maandag 30 mei

09:30-09:45 uur | Opening Holland High Tech House 2022

Om 09:30 uur vindt de opening van het Holland High Tech House 2022 plaats in hal 8. Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Marc Hendrikse, boegbeeld van de Topsector Hightech, openen het paviljoen met welkomstwoord, waarna zij een rondgang maken over de stand en kennismaken met de deelnemers van dit jaar.

10:30-10:45 uur| Overhandiging Road Map Holland Robotics

De nieuwe Holland Robotics roadmap wordt overhandigd aan Focco Vijselaar en Marc Hendrikse in het HHT-paviljoen in hal 8. Deze roadmap is geschreven in samenwerking met de partijen uit het Nederlandse robotica landschap en geeft aan wat er de komende jaren gedaan moet worden om Nederland verder door te ontwikkelen op gebied van robotica. Op 19 mei wordt het 5 jarig bestaan van Holland Robotics gevierd.

12:45-13:30 uur | Lancering SMM-trajecten Mobiliteit en Smart Industry

Om de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te versterken zijn door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het bedrijfsleven (FME, FIER en Smart Industry) twee Strategische Meerjarige Marktbewerking (SMM)-trajecten opgezet op gebied van Mobiliteit en Smart Industry. Deze worden deze middag gelanceerd in hal 8.

Mobiliteit

De komende jaren wil Nederland samen met Duitsland werken aan schone en slimme mobiliteitsoplossingen (B2B, K2K, G2G), die de overgang naar een competitief, intelligent en klimaatvriendelijk mobiliteitssysteem vergemakkelijken.

De komende jaren wil Nederland samen met Duitsland werken aan schone en slimme mobiliteitsoplossingen (B2B, K2K, G2G), die de overgang naar een competitief, intelligent en klimaatvriendelijk mobiliteitssysteem vergemakkelijken. Smart Industry

Het SMM-traject Smart Industry wil onder andere Nederland sterker positioneren als innovatie- en technologiepartner van Duitsland​. Ook wil het programma een versnelling van de digitalisering in de industrie realiseren door middel van Duits-Nederlandse krachtenbundeling door sterke netwerken, zowel op federaal als regionaal niveau. De focus op ligt op de Duitse gebieden Nordrhein-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg​



Dinsdag 31 mei: Europatag

09:00-12:00 uur | Leaders’ Dialogue

Op de Main Stage in hal 18 worden tijdens de Leaders’ Dialogue Europese dimensies besproken met Europese experts op hoog niveau uit de industrie én de politiek. Hoe gaan we ervoor zorgen dat nieuwe vormen van samenwerking leiden tot een gedigitaliseerde, veerkrachtige en duurzame Europese industrie?

12:30-13:00 uur | Duits-Nederlands Innovation & Technology Pact netwerklunch

Voor alle stakeholders van het Duits-Nederlandse Innovatie- en Technologiepact (hal 8)

13:00 -13:45 uur | De weg naar grondstoffen efficiënte en CO2-neutrale, gedigitaliseerde productie

Een paneldiscussie in hal 8 waarin ondernemers in gesprek gaan met Dr. Thomas Koenen, van de Duitse industriekoepel BDI, Matthias Zelinger van het VDMA Competence Center Climate & Energy en Theo Henrar, voorzitter FME en Smart Industry.

13:50-14:40 uur | Smart Skills for Smart Industry

Een paneldiscussie in hal 8 over Panel het belang van transnationale samenwerking voor het vormgeven van de ‘capability shift’ in Europese bedrijven. Ook worden de eerste ideeën besproken voor concrete (vooral Duits-Nederlandse) samenwerking.

15.15- 17.00 uur | Scaling interoperable infrastructure for fast charging between the Netherlands and Germany

Met twee keynotes en vier Nederlands-Duitse tracks geven beleidsbepalers en bedrijven een inkijkje in de toekomst van het elektrisch rijden in Europa. Wat zijn de economische belangen en het klimaat bekeken door de bril van Duitse beslissers en Nederlandse pioniers?

17.00-17.30 | Boekpresentatie ‘The 12% Challenge’

Peter van Harten, boegbeeld van de Nederlandse Smart Industry, presenteert zijn nieuwe boek. In aanwezigheid van de top van het Duitse bedrijfsleven spoort hij bedrijven in de industrie aan om elke maand 1% digitaler te denken en te werken.

17.30- 19.00 | European Get-together

Netwerkborrel in het Holland High Tech House in hal 8.

Woensdag 1 juni

12.00-13.30 uur | Duits-Nederlandse samenwerkingsmogelijkheden binnen waterstof elektrische mobiliteit

Rondetafeldiscussie in hal 8 met aansluitend een netwerklunch

16:00-18:00 uur | Regio + Trade & Innovate netwerkborrel

Een netwerkborrel in hal 8, georganiseerd door het Trade & Innovate Netwerk in samenwerking met de ROM’s: IQ, OostNL, LIOF en BOM.

Bezoek de Hannover Messe

