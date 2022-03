Rabo Investments lijft Selo Food Group in.

Rabo Investments heeft de overname van Selo Food Group afgerond. De overname volgt op de afsplitsing van Selo Food Group van haar uiteindelijke moedermaatschappij Omori. Het huidige management blijft in functie en zal naast Rabo Investments ook blijven investeren in de onderneming.

Selo Food Group is een leverancier van wereldklasse op het gebied van turnkey processing equipment voor de Food en Petfood industrie met een sterke focus op innovatie en maatwerk. Het bedrijf is actief in verschillende zeer aantrekkelijke groeimarkten en fungeert als een hechte partner van enkele van de grootste voedselproducenten ter wereld.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Hengelo, Nederland, Selo Food Group is wereldwijd actief en heeft verkoopkantoren in drie andere Europese landen. Het bedrijf is marktleider in de verwerkende industrie op het gebied van hoog viskeuze voedingsproducten en wet petfood. Selo Food Group is gedreven om snel te handelen en om echte lange termijn relaties met haar klanten op te bouwen. Tot de klanten van het bedrijf behoren alle toonaangevende blue-chip bedrijven in de nichemarkten Petfood, Liquid Food en Meat (Substitutes). Het management van Selo Food Group ziet veel potentie om zelfstandig te groeien op basis van de bestaande relaties en nieuwe producten in de pijplijn.

Met de overname committeert Rabo Investments zich aan een nieuwe kans in de Nederlandse markt voor food processing equipment. Rabo Investments heeft al meerdere succesvolle investeringen gedaan in deze markt. Met een focus als een Food & Agri ecosysteem investeerder, wil Rabo Investments Selo Food Group ondersteunen in haar volgende fase van groei. Gebruikmakend van het wereldwijde netwerk van de Rabobank in Food & Agribusiness is Rabo Investments de ideale partner voor Selo Food Group om nieuwe mogelijkheden aan het bedrijf te presenteren.

De verkoop van Selo Food Group is begeleid door Squarefield, een Corporate Finance adviseur met kantoren in Amsterdam en Frankfurt.

Willibrord Woertman (Selo Food Group – CEO): “Wij zijn verheugd dat wij deze unieke kans hebben gekregen om de Selo Food Group zelfstandig verder te ontwikkelen met Rabo Investments als deskundige en sterke financiële partner aan onze zijde. Wij kijken uit naar de samenwerking met Rabo Investments en de verdere versterking van onze positie bij onze bestaande, maar zeker ook nieuwe klanten in de Food en Petfood industrie. Ook wil ik Squarefield bedanken voor hun professionele ondersteuning van Selo Food Group in dit complexe proces.”

Roelant Mantel (Rabo Investments – Investment Director): “Selo Food Group is een fantastisch bedrijf met een uitstekende marktpositie in wet food processing. Wij zijn onder de indruk van de groei die Selo Food Group de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en die wij als actieve sparringpartner willen versnellen met behulp van ons wereldwijde Food & Agri netwerk, kennis en ervaring op het gebied van food processing. Wij kijken erg uit naar de samenwerking met Willibrord en zijn team.”

Selo Food Group is een wereldwijde leverancier van voedselverwerkingsapparatuur en robotica gespecialiseerd in natte voeding. Het bedrijf levert turnkey oplossingen aan blue-chip klanten die actief zijn in Liquid Food voor de productie van sauzen, dressings en soepen, Petfood en Meat (Substitutes) markten. Selo Food Group heeft ongeveer 100 werknemers en het hoofdkantoor is gevestigd in Hengelo, Nederland.

Rabo Investments is de investeringsfranchise van de Rabobank. Zij heeft meer dan € 1,8 miljard geïnvesteerd in de sectoren Food & Agri, Sustainability en Healthcare. Deze investeringen variëren van groeikapitaal voor innovatieve start-ups & scale-ups tot investeringen in gevestigde bedrijven en fondsen. Recente andere investeringen van Rabo Investments in Nederland zijn onder andere Havatec (augustus 2021) en Koppert Cress (januari 2022).