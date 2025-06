Mkb-bedrijven in de hightech- en maakindustrie die digitale innovatie willen versnellen, kunnen binnenkort een beroep doen op een subsidie van de Topsector ICT. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor publiek-private samenwerkingen waarin het mkb zélf de regie voert. De regeling biedt een unieke kans om met kennisinstellingen strategische R&D-projecten te realiseren op het snijvlak van AI, data en cybersecurity.

In deze korte video van Topsector ICT vertelt professor, ondernemer en onderzoeker Lucas Noldus hoe dankzij de ontwikkelingen in de ICT startende ondernemers de mogelijkheid hebben om snel up-and-running te komen.

Mkb aan het roer

Anders dan bij traditionele calls is in deze regeling de mkb’er penvoerder: het bedrijf leidt het consortium en stuurt het project inhoudelijk aan. Daarmee wordt niet alleen het innovatieve vermogen van het mkb erkend, maar krijgt het ook een centrale rol in de digitale transitie.

Voorwaarden in het kort:

Het project sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Digitalisering 2024–2027 ;

; De focus ligt op een van de twee sleuteltechnologieën uit de Nationale Technologie Strategie (NTS) : Cybersecurity Technologies of AI/Data ;

: of ; Het consortium bestaat uit ten minste één commerciële onderneming en één kennisinstelling;

Het project betreft industrieel onderzoek en heeft een looptijd van maximaal 2 jaar;

De hoofdaanvrager is een in Nederland gevestigde mkb-onderneming.

Subsidiebedragen:

Tot €150.000 per jaar voor het mkb ;

Tot €150.000 per project voor de onderzoeksorganisatie.

Matchmaking op 20 juni in Utrecht

Om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren, organiseert Topsector ICT op vrijdag 20 juni een matchmaking-event bij Space2Create in Utrecht. Tijdens dit event kunnen mkb’ers hun projectideeën pitchen, partners vinden en consortia vormen. Let op: het aantal pitchplekken is beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni 2025. Wie eerst komt, eerst maalt. Meer informatie en aanmelden.