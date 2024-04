Sinds kort heeft 3T, onderdeel van de Kendrion Groep, een nieuwe vestiging in Drachten. Een belangrijke strategische zet om meer talent te werven en hightech naar de regio te brengen. 3T-ceo Michiel Bloemen: ‘Laten we de mensen die zijn vertrokken uit de regio weer terughalen.’ De nieuwe vestiging is half april feestelijk geopend.

Van oorsprong komt elektronicaontwikkelbedrijf 3T uit Enschede als een spin-off van Universiteit Twente. ‘Dat deden we nog onder de naam Twente Technology Transfer. Later is dat 3T geworden’, legt Bloemen uit. Inmiddels is 3T onderdeel van Kendrion Groep en zit de groei er flink in. ‘Met Kendrion hebben we een groep achter ons staan die het makkelijker maakt om uit te breiden. Toch willen we organisch groeien, om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.’

Daarvoor is 3T afhankelijk van goede engineers. ‘De laatste jaren merken we dat het in de regio Twente steeds moeilijker wordt om goede jonge en ervaren engineers te vinden. In het westen van het land hebben we te maken met veel concurrentie op de arbeidsmarkt en in het zuiden zijn we al goed gepositioneerd met onze locatie in Eindhoven. Daarom richten we onze pijlen nu op Noord-Nederland’, aldus Bloemen.

Bloemen weet te vertellen dat er in Groningen en Friesland nog geen vergelijkbaar bedrijf zoals 3T zit. ‘We denken dat wij als hightech speler een mooie match zijn voor de technisch geschoolde mensen in Noord-Nederland. We brengen werk naar de regio. En we willen ervoor zorgen dat de slimme engineers die vertrokken zijn uit deze omgeving, weer terugkomen naar de plek waar ze zich thuis voelen. Bovendien zit er een groeiend innovatiecluster in Drachten waar we graag bij willen aansluiten.’

Het is de bedoeling dat de nieuwe vestiging nauw gaat samenwerken met de locatie Enschede. ‘We starten in Drachten met een klein team. Nieuwe collega’s gaan ook meelopen in Enschede om bekend te worden met onze cultuur en werkwijze’, vertelt Bloemen. ‘Zo zorgen we voor een zachte landing van nieuwe engineers.’