Onder invloed van de schaarste aan componenten en de logistieke crisis die nog steeds voortduurt, neemt de vraag naar de expertise van 3T toe, stelt Michiel Bloemen, die mei vorig jaar aantrad als ceo bij deze ontwikkelaar van klantspecifieke elektronica en embedded systemen met vestigingen in Enschede en Eindhoven. ‘En dat geldt voor alle markten waar wij ons op richten, van complexe machinebouw en medical tot defence & security en meetsystemen. Onderdelen blijven slecht verkrijgbaar en wij kunnen bedrijven helpen alternatieven te vinden.’

Het aantal nieuwe projecten, klanten en medewerkers bij 3T stijgt nog steeds, zij het niet meer zo sterk als in de afgelopen jaren. Een bewuste keuze, aldus Bloemen. ‘We zijn een echte ontwikkelclub met kennis en competenties als corebusiness, die kwaliteit levert. Daarom willen we gecontroleerd groeien. Er zit dan ook een limiet aan het aantal nieuwe engineers die we kunnen inwerken en opleiden. Daarnaast bekwamen onze medewerkers zich in de nieuwste technieken en technologieën om klanten die kwaliteit te kunnen blijven leveren. Daar ligt onze focus en daarop gaan we ons dit jaar nog meer richten.’ Momenteel telt 3T ruim honderd medewerkers.

De verhuizing eerder dit jaar van de Eindhovense vestiging naar de High Tech Campus in Eindhoven, biedt perspectief wat dat betreft. ‘De regio Eindhoven is belangrijk voor 3T. Dan is de HTC een inspirerende locatie, die helpt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Bovendien zit een aantal klanten van ons nu op loopafstand, wat een-op-eengesprekken tussen techneuten vergemakkelijkt.’ Daarnaast biedt het nieuwe, grotere pand ruimte voor groei. ‘Enerzijds willen we meegroeien met onze huidige klanten, want we streven naar langjarige samenwerkingen. Anderzijds zetten we in op uitbreiding van ons klantenbestand in onze vier focusmarkten. Mijn speerpunt voor komend jaar is om die balans goed te houden en ervoor te zorgen dat onze organisatie daar goed bij past, zodat de kwaliteit altijd gegarandeerd blijft.’

Bloemen ziet ook kansen in Duitsland. Het hoofdkantoor van Kendrion – specialist in hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor industriële en automotive toepassingen, die in september 2021 3T overnam – bevindt zich in Amsterdam, maar het bedrijf heeft vestigingen wereldwijd, onder meer in Duitsland. ‘Daar ligt een markt voor ons open. Een mooie uitdaging voor de toekomst.’