De laatste vijf jaar verdubbelden het aantal klanten, de omzet én de winst bij 3T, ontwikkelaar van klantspecifieke elektronica en embedded systemen. Als relatief klein bedrijf met zo’n honderd medewerkers mag het ook de parel van de Nederlandse hightech ASML tot zijn klanten rekenen, al 25 jaar lang. En de overname september vorig jaar door het internationaal opererende automotive-gerichte Kendrion heeft de positie van 3T nog verder verstevigd. Waarbij het bedrijf duidelijk de eigen strategische doelen in het oog houdt: organisatie en interne processen verbeteren, technology management en meer focus op markten – maar géén automotive.

‘Natuurlijk straalt op ons af dat we voor ASML werken’

Inmiddels heeft Kendrion, behalve 3T ook de ceo ervan, Richard Mijnheer, ingelijfd zodat coo Norbert Beltman tijdelijk alleen aan het roer staat. Terugkijkend constateert hij dat de overname geen grote veranderingen met zich meegebracht heeft: 3T blijft een dienstverlener voor de industriële markt. ‘Wel is er in de interne organisatie – denk aan HR en Financiën – het afgelopen half jaar al veel veranderd en verbeterd. Dat we nu onderdeel zijn van een beursgenoteerd bedrijf, leidt weliswaar tot een andere dynamiek, maar de ontwikkelingen zijn conform de strategische lijn die wij twee jaar geleden ingezet hebben.’

Industriële kwaliteit

Daarmee doelt Beltman op allereerst op het verbeteren van de organisatie en het stroomlijnen van interne processen. Ten tweede streeft 3T naar technological thought leadership: vooroplopen in het volgen van nieuwe technologie. ‘We zijn geen NASA, maar willen wel voor klanten en medewerkers aantrekkelijk blijven. Dat betekent zo veel mogelijk wegblijven van vecht- en commoditymarkten en actief zijn in een nichemarkt. Continue ontwikkeling helpt ook onze marges op peil te houden’, schetst hij. Een vierde strategisch doel is meer marktfocus en wel op de complexe machinebouw, medisch, defence/security, meetsystemen (testtools), maar géén automotive – wat overigens wel een corebusiness van Kendrion is. ‘Wij brengen vooral kennis van elektronica in en willen talenten binden om Kendrion in staat te stellen projecten uit te voeren. In Duitsland, waar zich het zwaartepunt van de Kendrion-organisatie bevindt, zit het bedrijf ver van kenniscentra vandaan, terwijl de TU Eindhoven, Universiteit Twente en hogescholen als Saxion, Windesheim en Fontys bij ons om de hoek zijn. Focus op automotive mag niet ten koste gaan van de industriële kwaliteit van 3T, want daarin willen we echt groeien.’

Vestiging op HTC

In totaal telt 3T nu honderd medewerkers, van wie tachtig in Enschede en twintig in Eindhoven. Tot de specialismen behoren analoge elektronica, motor control electronics, sensor interface electronics, fpga-technologie, high speed interfaces en embedded software. Verder verzorgt 3T de sourcing voor het product (elektronica) dat 3T ontwikkeld heeft. ‘Onze toegevoegde waarde ligt met name in kleine series en complexere producten voor klanten voor wie elektronica maar een klein deel is van het hele product en waarvoor ze vaak geen kennis in huis hebben’, aldus Beltman.

Extreme schaarste

Deze zomer verhuist de vestiging van 3T in Eindhoven naar de High Tech Campus. ‘We groeien uit het gebouw en de campus heeft een positieve uitstraling naar klanten en medewerkers. En het is dichter bij ASML.’ De vraag vanuit deze Brabantse hightech reus betrof – en betreft na 25 jaar nog steeds – een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van elektronicaonderdelen voor nieuwe machines, nieuwe functionaliteiten, betere performance. ‘Momenteel zijn er echter heel veel vragen om te helpen bij het oplossen van problemen rondom beschikbaarheid van componenten (chips). Zowel in verband met chips die obsolete worden verklaard als chips die tijdelijk slecht beschikbaar zijn’, zegt Beltman. ‘En de chipsschaarste is momenteel extreem, in alle markten. Vandaar dat ook gekeken wordt naar het redesignen van boards, zodat andere componenten passen.’

Intensieve kennis

De laatste vijf jaar is zowel het aantal medewerkers als de omzet meer dan verdubbeld. En hoewel het omzetaandeel ASML in die periode door de extreme vraag ook meer dan verdubbelde, geldt dat tevens voor het aandeel niet-ASML. ‘Zeven jaar geleden hadden we ons ten doel gesteld het relatieve aandeel ASML wat te beperken, wel in combinatie met absolute groei. Als je als bedrijf te veel afhankelijk bent van één klant, is dat niet alleen voor onszelf maar ook voor de klant een risico’, aldus de 3T-coo. ‘Sinds de overname door Kendrion zijn die afhankelijkheid en het risico van onze continuïteit minder een issue.’ Een belangrijke meerwaarde van 3T is de intensieve kennis van ASML en hun ways of working. ‘Veel van onze engineers lopen al langer mee dan de eigen medewerkers van ASML. Regelmatig worden we gevraagd hun mensen te helpen inwerken of opleiden.’

Uitdaging nodig

Het tevreden houden van klanten is één kant van de medaille, het boeien van medewerkers een belangrijke andere kant. ‘3T heeft te maken met een populatie technici die een uitdaging nodig heeft, iets wat een rol als dienstverlener niet altijd automatisch in zich heeft. Hoewel het oplossen van componentenissues zeker ook voldoening geeft, willen rastechneuten nieuwe dingen maken. Daar moeten we voldoende aandacht voor hebben.’ Aan de andere kant realiseert Beltman zich dat 3T een klein bedrijf blijft, ook na de verdubbeling naar honderd medewerkers. ‘Natuurlijk straalt het op ons af dat we voor een wereldconcern werken en de technische uitdagingen die daarmee samenhangen. Het gevaar is echter dat je alleen maar dat werk kunt doen, en niet langer de kleine projecten waar je wat meer binding hebt met producten. Bijvoorbeeld radarflitspalen die voor een substantieel deel uit onze elektronica bestaan. Dat is toch anders dan een onderdeeltje leveren aan een machine van 200 miljoen, dat trillingen van vrachtwagen die 500 meter verder langsrijdt neutraliseert. Dan ben je een heel kleine radertje in de machine.’

Actief meedenken

Verder bestaan veel projecten voor ASML in het ontwikkelen van testtools, om nieuwe systemen op een efficiënte manier te testen. ‘Van ons wordt verwacht dat we actief meedenken in oplossingen en in het definiëren van technology roadmaps. Een steeds groter deel van het ontwikkelen van complexe systemen, zit in het aantonen dat onderdelen doen wat ze moeten doen. Elke dag verandert er wel iets aan machines en dat moet allemaal weer getest worden’, verklaart Beltman. In dat kader ontplooit 3T ook eigen initiatieven, zoals MINT ( m ulti- int erface development board, red.), dat continu wordt doorontwikkeld in lijn met de behoefte van ASML en inmiddels toe is aan de achtste variant. ‘Die testtool gaat intussen de wereld over, bij verschillende toeleveranciers van ASML in de VS, Japan en Europa.’

Komende tijd gaat 3T verder een antwoord formuleren op de groeipijn van de laatste jaren: verbeteren van de organisatie, meer aandacht voor medewerkers en projectuitvoering. ‘Er valt nog heel veel te doen. Deels kan Kendrion ons helpen bij die professionalisering, op andere punten moet het echt van onszelf komen. We moeten en willen ervoor zorgen dat we ons eigen 3T-gezicht en onze brand voldoende behouden – zowel richting onze klanten als voor onze medewerkers.’