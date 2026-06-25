2Connect heeft het Duitse SATec overgenomen. Met de acquisitie breidt het bedrijf zijn engineeringcapaciteit en systeemintegratie uit en versterkt het zijn positie in groeimarkten als defensie, industriële automatisering, halfgeleiders en luchtvaart.

SATec is gevestigd in Duitsland en staat bekend als specialist in kabelassemblages, kabelbomen, besturingskasten, elektrotechnische engineering en automatiseringsoplossingen. Het bedrijf levert vooral aan klanten in de defensie-industrie en industriële automatisering, waar hoge betrouwbaarheid en naleving van militaire standaarden essentieel zijn.

Breder portfolio voor mission-critical toepassingen

Met de overname combineert 2Connect zijn expertise in klantspecifieke interconnectoplossingen met de engineering- en systeemintegratiekennis van SATec. Daardoor kan het bedrijf klanten voortaan ondersteunen met een breder pakket aan oplossingen: van complexe kabelassemblages tot complete elektrotechnische systemen en automatiseringsoplossingen.

Volgens 2Connect sluit de overname aan bij de groeiende vraag naar geïntegreerde oplossingen voor mission-critical toepassingen in onder meer defensie, de halfgeleiderindustrie en aerospace.

Versterking van engineering

SATec brengt naast productiecapaciteit ook uitgebreide engineeringexpertise mee. Het bedrijf ontwikkelt zowel hardware- als softwareoplossingen, waaronder PLC-besturingen, realiseert complete besturingspanelen en verzorgt installatie- en inbedrijfstellingsprojecten.

Daarnaast beschikt SATec over ruime ervaring met defensieprojecten die moeten voldoen aan strikte militaire normen en uitgebreide documentatie-eisen.

Cultuur als belangrijke factor

Volgens CEO Mark van den Heuvel was de culturele match een belangrijke reden voor de overname.

“Wij zijn verheugd SATec te mogen verwelkomen binnen de 2Connect-familie. Hun focus op kwaliteit, precisie en klantgerichtheid sluit naadloos aan bij onze eigen manier van werken. Samen kunnen we klanten nog beter bedienen en verdere groei en innovatie realiseren.”

Ook de directie van SATec ziet grote voordelen in de samenwerking. Managing directors Alexander Gottschalk en Christopher Burggraf benadrukken dat beide bedrijven dezelfde visie delen op kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid.

Verdere internationale groei

2Connect ontwikkelt en produceert klantspecifieke interconnectoplossingen voor OEM’s en ODM’s die actief zijn in high-mix, low-volume markten. Het bedrijf werd opgericht in 2000 en telt inmiddels ongeveer 800 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Nederland, Duitsland, Roemenië, de Verenigde Staten en Hongkong. De producten worden geleverd aan klanten in meer dan 45 landen.

Met de overname van SATec zet 2Connect een volgende stap in zijn internationale groeistrategie. Tegelijkertijd speelt het bedrijf in op de toenemende vraag naar hoogwaardige elektrotechnische systemen en kabeloplossingen voor strategische sectoren als defensie, semiconductor en luchtvaart, waar betrouwbaarheid, engineeringkennis en systeemintegratie steeds belangrijker worden.