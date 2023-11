Het in Nederland gevestigde 2Connect, een wereldleider op het gebied van op maat gemaakte interconnects voor bedrijfskritische toepassingen, kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Components Express Inc. (“CEI”), een toonaangevende in de VS gevestigde fabrikant van speciale hogesnelheidskabelassemblages die worden gebruikt in de Machine Vision en Automation IIoT / Industrie 4.0-omgeving, evenals behuizingen en bevestigingsmateriaal ter ondersteuning van industriële camera’s

De overname markeert een belangrijke stap in de Amerikaanse marktstrategie van 2Connect, waarbij we geloven dat de toegenomen schaal en lokale activiteiten ons in staat zullen stellen onze klanten in Noord-Amerika beter van dienst te zijn. CEI is bovendien een toonaangevend merk in het machine vision-segment en heeft zich met succes uitgebreid naar het segment van de industriële automatisering. We zijn er sterk van overtuigd dat we als groep beide markten beter kunnen bedienen.

Mark van den Heuvel, CEO 2Connect: “Bij 2Connect zijn we erg enthousiast dat CEI zich aansluit bij ons platform. CEI zorgt voor een overtuigende strategische fit, waardoor we onze Amerikaanse marktstrategie aanzienlijk kunnen versnellen en tegelijkertijd de aantrekkelijke machine vision-eindmarkt kunnen betreden. CEI’s lokale ontwikkelings-, assemblage-, overmolding- en testmogelijkheden stellen ons in staat om zowel bestaande als nieuwe klanten in de VS te bedienen. Er is bovendien een grote culturele fit tussen de bedrijven en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken.

Ray Berst, President CEI: “2Connect heeft een bewezen groeicultuur die aansluit bij onze capaciteiten en plannen, en biedt een ideale oplossing voor CEI, onze klanten en partners zonder onderbrekingen. Dit biedt de mogelijkheid om de veerkracht van de productie dichter bij veel van onze klanten te brengen en de geest te versterken om verdere groei te stimuleren. We hebben een familiegericht bedrijf opgebouwd dat bewonderd wordt in onze branche. Voor ons waren de pasvorm, de cultuur en hun afgestemde plannen onze eerste prioriteit. Omdat ik ruim 31 jaar geleden CEI ben begonnen, hebben mijn vader en ik genoten van de kameraadschap die gepaard gaat met onze teamleden, leveranciers, partners en klanten die we vaak vrienden noemen. Mijn vader en ik hebben er alle vertrouwen in dat Clayton Webber de erfenis die we samen hebben gecreëerd, voortzet. Dit blijft een familiegericht bedrijf met de focus op techniek. Wat mijzelf betreft, ik kijk ernaar uit om me te concentreren op de ontwikkeling van nieuwe producten en klantbezoeken, de dingen waar ik van houd en om het toekomstige succes van CEI, een 2Connect-bedrijf, te verzekeren.”

2Connect ontwerpt, ontwikkelt en produceert wereldwijd innovatieve en op maat gemaakte interconnectieoplossingen voor Original Equipment Manufacturers (“OEM’s”) en Original Design Manufacturers (“ODM’s”). Het bedrijf, opgericht in 2000, is er trots op dat het nieuwe normen stelt voor interconnectieoplossingen door hoogwaardige en kosteneffectieve eenheden te ontwerpen in samenwerking met zijn vaste klantenbestand. 2Connect heeft ruim 600 mensen in dienst, verspreid over haar kantoren in Waalwijk, Nederland, Hong Kong en vier productielocaties in Roemenië, Duitsland en Nederland. De producten van 2Connect worden verkocht aan klanten in meer dan 45 landen.

Components Express, Inc. werd opgericht in 1992 en is een wereldwijde marktleider op het gebied van machine vision en industriële kabelproductie met distributeurs over de hele wereld. CEI produceert bovendien kabelassemblages voor de medische, industriële, robot-, militaire, ruimtevaart-, telecom- en auto-industrie.