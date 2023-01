Verbindingsspecialist 2Connect zet de volgende stappen in zijn groeistrategie. In Duitsland zowel als Roemenië is een nieuwe fabriek in aanbouw en ook in hoofdzetel Waalwijk groeit het bedrijf uit z’n jasje. 2Connect streeft naar verdere groei hoog in de waardeketen, met klantspecifieke interconnectieoplossingen inclusief aanvullende services. ‘Wij willen bestaande en nieuwe klanten meer toegevoegde waarde bieden.’

2Connect groeit in capaciteit en custom connectieoplossingen

In 2000 startte 2Connect als een distributeur van design-in verbindingscomponenten zoals speciaalkabels. Het bedrijf doorliep een steile groeicurve en ontpopte zich als ontwikkelaar en producent van klantspecifieke verbindingsoplossingen. ‘Van een distributeur met toegevoegde technische waarde zijn we getransformeerd in een probleemoplosser op interconnectiegebied. Op basis van bekende componenten stellen we klantspecifieke oplossingen samen, maar we ontwikkelen bijvoorbeeld ook compleet nieuwe connectoren. Wij bieden onze klanten snelheid, creativiteit en flexibiliteit’, verklaart ceo Mark van den Heuvel. De afgelopen vijf jaar noteerde het bedrijf jaar op jaar dubbelcijferige groeipercentages en die trend wil het doortrekken. Uiteraard kent 2Connect de supplychain-uitdagingen waar de hele industrie mee te maken heeft, maar groeiruimte is er zeker. Het bedrijf levert vooral kleine en middelgrote series, in een verbindingsmarkt die wereldwijd goed is voor bijna 100 miljard euro per jaar.

Duitsland

Vorig jaar werd een verdere internationale stap gezet met de overname van Büschel Connecting Systems in Albstadt (nabij Stuttgart). Het Duitse bedrijf ontwikkelt en produceert connectoren en complete interconnecties voor oil & gas en analytics, passend binnen de markten van 2Connect en complementair aan de producten van ‘Waalwijk’. Inmiddels investeert 2Connect er stevig, vertelt director new business Kevin Kuijs. ‘We hebben het lokale management en de salescapaciteit versterkt, er is een TechCenter opgezet, met eigen r&d en een protoshop, zoals we ook in Waalwijk hebben, en we bouwen er een nieuwe fabriek. Zo moet elke locatie toegevoegde waarde kunnen bieden en ook mogelijkheden voor kruisbestuiving creëren. Büschel zorgt nu al voor cross-selling met het huidige pakket van Waalwijk. Verder kunnen we in Duitsland de markt local-for-local bedienen. Met onze kabels en stekkers zitten we vaak aan het eind van het ontwikkelproces bij onze klanten. Dan moeten we meteen op een vraag inspringen en snel een oplossing realiseren. Om slagvaardig te kunnen reageren en onze klanten meer ontwikkelsnelheid te kunnen bieden, willen we al onze expertise en capaciteit lokaal beschikbaar hebben.’ Daarnaast kijkt 2Connect al met een schuin oog naar Noord-Amerika. ‘Veel van onze producten hebben de Amerikaanse UL-certificering en sommige klanten zetten de stap over de grote plas. We bedienen hen nu nog vanuit Waalwijk.’

Organische groei

Verder blijft 2Connect streven naar organische groei, bij bestaande en nieuwe klanten. Daarvoor mikt het op bedrijven die in het westen blijven produceren om aan hen producten met hoge toegevoegde waarde te kunnen leveren; zo blijft het weg van goedkope massaproductie. Vanuit zijn productievestigingen in Roemenië levert 2Connect dan de series en kan het ook Oost-Europa bedienen. Naast de sleutelklanten in bestaande markten is een belangrijk speerpunt de nieuwe business die inspeelt op actuele trends, vervolgt Kuijs. ‘Denk aan elektrificatie in sectoren als de automotive en agrotechnologie. Ook willen wij als totaalleverancier hoger in de waardeketen klimmen. Die loopt voor ons van speciaalkabels en klantspecifieke kabelsamenstellingen naar custom connector-cable assemblies en uiteindelijk interconnectieoplossingen met toegevoegde services. We zijn steeds op zoek naar kansen om oplossingen te ontwikkelen die technisch nog complexer zijn. Voorheen kregen we voor kabelassemblages de tekening en stuklijst en mochten wij die maken. Nu zitten we steeds vaker met de productontwikkelaars van de klant aan tafel om oplossingen te bedenken en ontwikkelen voor diens uitdaging. In Waalwijk doen we dan in het TechCenter de prototyping, matrijzenfabricage en initiële productie, bouwend op onze lokale supplychain, om een ​​snelle time-to-market voor onze klanten te realiseren. Vervolgens zetten we het productieproces op, voor een productontwerp dat is afgestemd op onze productiemogelijkheden in Roemenië. Hier in Waalwijk hebben we nog een fast lane om snel en flexibel op dringende klantvragen te reageren. Hetzelfde geldt voor onze Duitse vestiging, waar we een TechCenter hebben voor hun markten.’

Professionalisering en standaardisering

Met de nieuwe fabriek in Duitsland wordt de productiecapaciteit voor losse speciaalconnectoren 2Connect-breed uitgebreid (Waalwijk en Roemenië richten zich meer op interconnectieoplossingen). In Roemenië wordt een van de twee fabrieken vervangen door een compleet nieuwe. Daarmee kan zowel het totale vloeroppervlak als het aantal medewerkers (naar ruim 800) verdubbelen. Beide fabrieken worden begin volgend jaar operationeel. Daarbovenop investeert 2Connect ook in verdere automatisering en robotisering van de productie, meldt Van den Heuvel. ‘Wij werken aan de verdere professionalisering en standaardisering van onze productie. De inrichting van onze fabrieken staat continu ter discussie en om die voor de nieuwbouw verder te optimaliseren, hebben we nu een extern bureau ingeschakeld.’