Van 29 oktober tot en met 2 november vindt de MedTech Twente Week 2023 plaats. Deze week staat in het teken van innovaties in de gezondheidszorg, het nieuwste wetenschappelijk onderzoek, medische technologie en ondernemerschap. Zondag 29 oktober begint de allereerste 3-daagse internationale Citizen Science for Health conferentie. Op woensdag is het TechMed Event, met als thema “Shaping a Healthy Future”. Dit event draait om de snelle technologische vooruitgang gericht op een gezonde en duurzame toekomst. Het MedTech Business Event op donderdag 2 november staat in het teken van business development en matchmaking, gevolgd door een exclusief ‘Exchange Dinner’. Het Technisch Medisch Centrum en DesignLab op de campus van Universiteit Twente zijn de centrale locaties van de evenementen.

Tijdens de MedTech Twente Week vinden onderzoekers, clinici, bedrijven, zorginstellingen en overheden elkaar. Samen werken zij aan medische technologie die de zorg betaalbaar, bemensbaar en toegankelijk houdt. Innovatiecluster MedTech Twente versterkt deze ambitie door nieuwe verbindingen te leggen, actieve kennisdeling, state-of-the-art faciliteiten en (inter)nationale samenwerkingen.

TechMed Event (1 november)

Het TechMed Event ‘Shaping a healthy future’ belicht de snelle medisch-technologische vooruitgang om de gezondheid van zowel toekomstige generaties als de planeet te waarborgen. Dit jaar zal het plenaire programma zich richten op duurzame gezondheidszorg en Planetary Health, met keynotes van Prof. dr. Maarten van Aalst (KNMI en Universiteit Twente) en Prof. dr. Diederik Gommers (Erasmus MC), evenals discussies en presentaties over de Green Deal 2.0 (Duurzame zorg in de toekomst), de circulaire economie voor duurzame zorg en de uitdagingen van de effecten van klimaatverandering op de gezondheidszorg en vice versa. Daarnaast kan het programma gepersonaliseerd worden met inspirerende technologische presentaties over MedTech-innovaties en onderzoek in AI, organ-on-a-chip, eHealth en robotica. Er vinden ook sessies plaats over actuele uitdagingen zoals personeelstekorten in de gezondheidszorg, het versneld vertalen van medische technologieën naar praktische klinische toepassingen, levenslang leren en nog veel meer. Bovendien zijn er voldoende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met koplopers in de zorg en het TechMed Centrum te ontdekken. Meer informatie is te vinden op: techmedevent.nl.

MedTech Business Event (2 november)

Het MedTech Business Event op 2 november zoomt in op ondernemerschap – van startup tot corporate – in de gezondheidssector. Het programma bestaat uit interactieve sessies over co-creatie, marktvalidatie, financiering, strategieën, internationale expansie en certificering. Bezoekers krijgen deze dag toegang tot onze matchmaking tool, die hen in contact brengt met professionals uit de sector om van te leren en mee samen te werken.

Het slotstuk van deze dag is het Exchange Diner (op uitnodiging) waar corporates, startups en ecosysteem partners elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Meer informatie op: medtechtwenteweek.nl.

Citizen Science for Health conferentie (29 oktober – 1 november)

Citizen Science en het betrekken van patiënten bij gezondheidsonderzoek hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan innovatief gezondheidsonderzoek en aan de maatschappij. Daarom organiseert de Citizen Science Hub Twente in samenwerking met de European Citizen Science Association (ECSA) – Working Group Citizen Science for Health en INCENTIVE de allereerste internationale Citizen Science for Health conferentie van 29 oktober tot en met 1 november als side-event van de MedTech Twente Week. Zondag 29 oktober is een dag speciaal voor burgers en Nederlandstalige onderzoekers die geïnteresseerd zijn in burgerwetenschap. Op maandag, dinsdag is het programma voor het internationale publiek. Naast dat er interessante sprekers aanwezig zijn, zal er op een interactieve manier kennis en ervaring gedeeld worden. De laatste dag staat in teken van workshops en de conferentie Grounding Citizen Science in Research Organizations. De voertaal van deze dagen is Engels.

Aanmelden

Tickets voor alle evenementen die tijdens de MedTech Twente Week zijn nu beschikbaar via medtechtwenteweek.nl/tickets. Maak deel uit van de missie om MedTech-innovaties te versnellen!

De MedTech Twente Week is een initiatief van diverse partners die onderdeel zijn van innovatiecluster MedTech Twente: TechMed Centrum | Universiteit Twente, Novel-T, Kennispark Twente, World Trade Center Twente, Health Valley en Oost NL. MedTech Twente brengt medische technologie in de versnelling door een krachtige community, het stimuleren van kennisdeling, de juiste faciliteiten, samenwerking met andere Europese clusters en het realiseren van een internationale positie.