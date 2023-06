Mis de kans niet om te ontdekken hoe Cards met Siemens NX CAD/CAM oplossingen de maakindustrie kan helpen te transformeren!

Op de Cards klanten dag gaan de sprekers nader in op de noodzaak om de kwaliteit van het design fors te verbeteren, omdat de impact van fouten en onduidelijkheden in de keten exponentieel toeneemt. Maakbedrijven zullen maximaal in moeten zetten op hergebruik van data, dat bespaart veel tijd en verlaagt tegelijk de risico’s. Tenslotte moeten we automatiseren waar dat maar mogelijk is. Zo kunnen we onze schaarse vakmensen optimaal blijven inzetten.

Tobias Scheepers co-founder van Wefabricate is keynote-spreker, hij geeft zijn visie op engineering en fabricage.

Schrijf je in voor onze klantendag en we laten je zien hoe je met onze Siemens NX CAD/CAM oplossingen deze uitdagingen op een praktische manier kunt adresseren.

Graag nodigen wij je uit voor onze klantendag, die bestaat uit twee dagdelen: ‘s ochtends het CAD-programma en ‘s middags het CAM-programma. Je kunt je aanmelden voor beide dagdelen, maar als je specifiek geïnteresseerd bent in één van beide onderwerpen, kun je ook een keuze maken. Inclusief in het programma is een heerlijke lunch en aan het einde van de dag sluiten we af met een gezellige borrel. Wij hopen je te mogen verwelkomen op deze inspirerende en leerzame dag! Bekijk de agenda voor meer informatie over de onderwerpen gedurende de dag.

Aanmelden voor het event