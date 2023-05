München zal volgende maand opnieuw een paar dagen het centrum van de internationale fotonica-industrie zijn. Van 27 t/m 30 juni opent ‘s werelds toonaangevende vakbeurs LASER World of PHOTONICS 2023 haar deuren op het beursterrein van München en viert bovendien haar 50e verjaardag! Daarnaast biedt World of QUANTUM ook dit jaar een nieuw voor de sterk groeiende markt wereldwijd op het gebied van kwantumtechnologie.

LASER World of PHOTONICS breidt zijn netwerk uit met een sterke samenwerkingspartner. De VDMA Werkgroep Laser en Lasersystemen voor Materiaalbewerking neemt de rol van conceptuele sponsor op zich voor de toonaangevende internationale vakbeurs voor fotonica componenten, systemen en toepassingen. Met zijn ledenbedrijven uit de laser- en automatiseringstechnologie en zijn forum voor kwantumtechnologie en fotonica vormt de werkgroep de perfecte verbinding tussen LASER World of PHOTONICS, World of QUANTUM en automatica – de toonaangevende vakbeurs voor intelligente automatisering en robotica – die van 27 tot 30 juni 2023 voor het eerst gelijktijdig plaatsvindt.

