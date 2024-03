Wij bezoeken tijdens deze missie het Nederland Paviljoen op de vakbeurs SEMICON Southeast Asia (SEA). Daar spreken vertegenwoordigers van ambassades in Zuidoost-Azië graag met u over kansen in die regio.

Zuidoost-Azië – en vooral Maleisië – biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die actief zijn in:

halfgeleiders en chipontwerp;

HTSM (hightech systemen & materialen): Advanced Manufacturing & Electronics;

machines, uitrusting en onderdelen;

Industry 4.0.

Maleisië is een groeimarkt in Zuidoost-Azië met een grote maakindustrie die snel digitaliseert. Tijdens de missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten uit de halfgeleiderindustrie en hightech productiesector:

de Maleisische markt onderzoeken;

informatie krijgen over marktkansen in Maleisië en in andere landen van Zuidoost-Azië;

het Nederland Paviljoen bezoeken op vakbeurs SEMICON Southeast Asia (SEA) om hun netwerk te vergroten;

met bestaande Maleisische contacten afspreken op de beursvloer;

in contact komen met mogelijke Maleisische en andere internationale zakenpartners, opdrachtgevers en overheden;

Nederlandse en lokale bedrijven uit de sector bezoeken in Maleisië.

Vakbeurs met Nederland Paviljoen

RVO organiseert deze missie rond vakbeurs SEMICON Southeast Asia (SEA) in Kuala Lumpur, Maleisië. De vakbeurs verwacht 20.000 bezoekers uit wel 30 verschillende landen. De Handelsmissie bezoekt op de vakbeurs ook het Nederland (NL) Paviljoen.

Let op: een eigen plek in het Nederland Paviljoen is geen onderdeel van deze missie. Neem voor een plek contact op met Liane Bok van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Marktkansen in Maleisië

De economie van Maleisië is gericht op export. Het land is dan ook belangrijk binnen de wereldwijde maakindustrie.

Vooral de uitvoer van hightechproducten is de laatste jaren hard gegroeid. Tot meer dan US$ 100 miljard in 2021.

Daarbinnen is de halfgeleiderindustrie belangrijk. Wel 7% van de wereldwijde handel in halfgeleiders (vooral in de backend) vindt plaats in Maleisië.

Internationale bedrijven vinden het vestigingsklimaat in Maleisië aantrekkelijk.

Dit Aziatische land heeft een goed ecosysteem met de juiste investeringssteun van de overheid.

Maleisië heeft een goede infrastructuur.

De bevolking spreekt Engels en heeft een goed opleidingsniveau.

Rapporten: