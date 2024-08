Net als vorig jaar gaan we deze editie een dag op pad met de touringcar om toonaangevende foodbedrijven op het vlak van mechaniseren en robotiseren te bezoeken. Alles in het teken van het thema: “Keten van de Toekomst”. Er zullen zowel food- als maakbedrijven mee op pad gaan.

Gamechangerz in Food “On Tour”

Nieuwe technologie blijft zich ontwikkelen en daarmee ontstaan iedere dag mogelijkheden die enkele jaren geleden niet haalbaar leken. Daarnaast spelen een groeiende urgentie voor duurzaamheid, hoge materiaalkosten en gekwalificeerde medewerkers een belangrijke rol in de continue zoektocht van foodbedrijven naar mogelijkheden om verder te mechaniseren en robotiseren.​ ​Wij zien bovendien dat in toenemende mate uitdagingen alleen opgelost kunnen worden door samen te werken met ketenpartners. Om te inspireren, te verbinden en te leren stellen wij dit jaar onze bus ter beschikking aan beslissers van foodbedrijven voor een ronde langs vooruitstrevende bedrijven uit alle schakels in de voedselketen.

Gamechangerz richt zich op directie en senior management van de foodketen.

Het programma:​

Stand van de techniek: wat is mogelijk en het perspectief komende jaren?​

Inspiratie uit de praktijk door bezoek aan diverse productielocaties​

Delen van ervaringen door experts en met ervaringsdeskundigen

Deze editie van Gamechangerz in Food “On Tour” zal volledig draaien om de keten van de toekomst. We bezoeken indrukwekkende bedrijven die een voorsprong hebben op innovatie:

Om de kwaliteit van het evenement te waarborgen en de kosten voor het huren van de bus en chauffeur te dekken, vragen wij dit jaar een beperkte bijdrage voor deelname. Deze bijdrage omvat alle activiteiten, vervoer en catering gedurende de dag.

Samenvattend:

Wanneer? Woensdag 25 september 2024 van 08:00-18:00

Waar? Regio Zuid-Holland, exacte opstap locatie wordt nog bekend gemaakt

Kosten? € 99,- per deelnemer

Inschrijven? Dit kan via de link in de bijlage of via deze link.