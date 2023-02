Elektronicaspecialist Hortec Electronics uit Oldenzaal viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum. In die tijd heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven in de industrie, automotive, railway en aerospace voor het ontwerpen, produceren en assembleren van technische producten. ‘Goede communicatie met klanten over de keuze van componenten is essentieel, zeker onder de huidige marktomstandigheden’, zegt oprichter Lars Zwanenburg van Hortec. Het bedrijf wil verder groeien, onder meer in de elektrificatie.

Hortec heeft zijn roots in de horecatechniek en startte in 1998 met het idee om een ‘drankmeter’ voor horecabedrijven in de markt te gaan zetten. ‘Al snel kregen we aanvragen voor de ontwikkeling van technische producten vanuit andere sectoren en zijn wij ons daarop gaan richten’, legt Zwanenburg uit. ‘Aanvankelijk waren wij gevestigd op het Akzo-terrein in Hengelo en in 2004 verhuisden we naar Oldenzaal. In die periode hebben wij ons personeelsbestand verdubbeld van vier naar acht medewerkers.’ Een volgende belangrijke stap was de overname van ROM Electronics in Barneveld in 2006. ‘Dat bedrijf verzorgde onder andere de inbouw en aansturing van licht- en geluidsapparatuur voor politieauto’s. Die activiteiten doen wij nu nog altijd, waarbij we ook een redesign in die aansturing van het licht en geluid hebben doorgevoerd.’

Logistiek proces

In de afgelopen jaren groeide Hortec Electronics door naar zo’n vijfentwintig medewerkers en in 2021 besloten Zwanenburg en zijn compagnon Gerrit Heersink hun bedrijf op te splitsen in twee aparte BV’s: Hortec Assemblies en Hortec Technology. ‘We merkten dat het steeds lastiger werd om het produceren en ontwikkelen van producten onder dezelfde vlag uit te voeren. De aansturing van de productie is grotendeels een logistiek proces, waarbij het belangrijk is dat alle onderdelen tijdig op de juiste plek aanwezig zijn. Alleen dan kan de productie soepel doorlopen.’ De ontwikkeling van nieuwe producten kost veel tijd, en zorgde in de praktijk maar voor een relatief klein deel van de omzet. Daarom werden beide bedrijfsonderdelen uit elkaar gehaald. ‘Tegelijkertijd merken wij dat klanten die een product door Hortec Technology laten ontwikkelen, dit vervolgens vaak ook bij Hortec Assemblies laten produceren. De twee onderdelen vullen elkaar prima aan.’

Beschikbaarheid van componenten

Zwanenburg geeft aan dat bij het ontwerpen van nieuwe producten tegenwoordig op voorhand al rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van componenten. ‘Zeker onder de huidige marktomstandigheden, waarbij veel componenten uit Azië moeten komen, krijgen wij regelmatig te maken met prijsstijgingen en lange wachttijden. Daarom kijken wij nu vaak van tevoren al samen met onze klanten naar wat voor product zij nodig hebben en of de onderdelen hiervoor leverbaar zijn. Indien dit het geval is, worden die onderdelen direct besteld, zodat wij ze op tijd binnen hebben.’

Gevulde orderportefeuille

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden wist Hortec in 2022 een mooie omzetgroei te realiseren en ook voor 2023 is de orderportefeuille goed gevuld. ‘Voor de komende jaren is onze ambitie om met Hortec Technology verder te groeien tot zo’n tien tot vijftien medewerkers en als bedrijf nog wat meer body te krijgen. Wij zijn sterk in het ontwerpen van high-end elektronicaproducten. Naast de bestaande markten zie ik voor ons bedrijf kansen op het gebied van elektrificatie. Daarbij kun je denken aan het ontwerpen van nieuwe laadsystemen, maar ook aan producten voor het slimmer maken van voertuigen en woningen. Verder liggen er ook mogelijkheden in draadloze communicatie en het Internet of Things (IoT). Denk aan devices voor het ontsluiten van data en predictive maintenance. Daarnaast sluit ik niet uit dat wij in de toekomst misschien iets in de medische sector gaan doen. De hoge kwaliteit van onze producten zou daar prima bij kunnen passen.’

Automatisering

Voor Hortec Assemblies willen Zwanenburg en Heersink vooral inzetten op het waarborgen van kwaliteit. ‘Alles wat we kunnen maken, produceren we ook voor onze klanten. Vaak gaat het dan om kleine en middelgrote series van producten. Daarom is het belangrijk dat wij onze processen op orde hebben en houden. Verder zetten wij in op de verdere automatisering binnen ons bedrijf. Nu worden onderdeellijsten vaak nog handmatig in het systeem gezet. Dat komt vooral omdat er op dit moment nog geen standaard geldt in de industrie. Iedere fabrikant werkt met een eigen systeem. Door een aantal processen te automatiseren en slimme koppelingen te maken met databases, kunnen we tijdwinst behalen en kosten besparen. Ook daarmee gaan we aan de slag.’