Sioux Technologies werd ruim 25 jaar geleden opgericht als specialist in technische software. Daar kwamen later elektronica en wiskunde bij. Nu is het het grootste onafhankelijke technische systeemhuis van de Benelux, met ook competenties als mechatronica, optica, systeemengineering, prototyping, en assemblage. De hightech klant kan er terecht van concept tot serieproductie. Op de hoofdlocatie gebeurt dat nu allemaal op één eigen campus met zeven gebouwen in Eindhoven-Noord. Bloedgroepen zijn niet belangrijk. ‘Het gaat erom dat techneuten samen heel mooie dingen bouwen.’

Sioux zet in op stevige groei op de eigen campus en elders in de wereld

Het is rond twaalf uur. Een hele stoet medewerkers loopt naar Sioux Labs, de centrale ontmoetingsplek op het Sioux-terrein. ‘Entrée’ staat er met vrolijke lampjes geschreven boven de deur. Het is er bewust losjes en gezellig ingericht, zegt Leon Giesen, samen met oprichter Erik van Rijswijk verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Europese Sioux-vestigingen. Mede-oprichter Hans Duisters concentreert zich helemaal op de Aziatische markt. ‘Clubhuis’ Sioux Labs is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en overleggen, en waar klanten, studenten, schoolkinderen en nog veel meer externen komen voor uiteenlopende bijeenkomsten. Waar hier en daar wat pizzadozen kunnen rondslingeren of wat resten van een barbecue, en op vrijdag bitterballen en bier klaar staan. Zelf gebrouwen bier wel te verstaan, van het merk ‘Sioux’. ‘De laatste twee jaar kon er helaas niet zoveel in Sioux Labs’, zegt Giesen. Toen de lockdown over was, heeft hij meteen een diskjockey laten draaien.

Disciplines in eigen huis

Sioux Technologies is sterk gegroeid in afgelopen jaren, met als één van de grote strategische stappen de overname van mechatronica-expert CCM uit Nuenen in 2014. Leon Giesen: ‘Daarmee schoven we op van mono- naar multidisciplinair. Het is belangrijk om eigen assembly-competenties te hebben, gericht op industrialisatie en seriematige systeemintegratie. Dan kun je de overgang van pure r&d naar productie goed begeleiden. Sioux wil goed zijn in prototypes, one-offs, series en compleet Life Cycle Management. Dat vraagt één organisatie, waarin we het niet meer hebben over software, wiskunde of mechatronica als losse eenheden. Sioux Technologies is één multidisiplinair systeemhuis. We kunnen met al onze disciplines de meest complexe machines en modules in hun totaliteit ontwerpen, bouwen en integreren.’ Bij elk project worden medewerkers met de meest geëigende competenties bij elkaar gezet.

Overbeviste vijver

De embedded software-tak zat al in Eindhoven-Noord. Er was grond, er kwamen meer gebouwen en zo ontstond de Sioux-campus. ‘We kunnen hier aan onze eigen uitstraling bouwen. Een vestiging in Brainport heeft veel voordelen, maar de regio is wel een overbeviste vijver: in het spel van medewerkers aantrekken en behouden is een eigen identiteit cruciaal. Bij Sioux draait het om fun & value: dit is een leuk bedrijf met uitdagend werk. Hier kunnen mensen groeien en hun marktwaarde vergroten. En ook buiten het werk om is er veel aandacht voor hen. Dat komt medewerkers én bedrijf ten goede.’

De naam Sioux komt van een indianenstam. Oprichters Duisters en Van Rijswijk kozen daar destijds voor om zich af te zetten tegen de westerse focus op aandeelhouderswaarde. Ze zetten mensen centraal en wilden sturen op normen en waarden. Giesen: ‘Dat tribe-denken is populair tegenwoordig, maar bij ons geldt dat al jaren: mens en cultuur zijn belangrijk. Dat is niet gekunsteld, maar zo gegroeid. Het geldt ook voor de vestigingen elders op de wereld. Het zit in het DNA.’

Guinness Book of Records

Sioux Technologies (omzet vorig jaar ruim 100 miljoen, dit jaar waarschijnlijk 120-125 miljoen) telt inmiddels tegen de 1.000 medewerkers, onder wie 75 in de assemblage en de overgrote meerderheid in development en engineering. Daar zitten veel hoog opgeleiden tussen, met een Master- of PhD-achtergrond. Er zijn ook locaties in Mijdrecht, Apeldoorn en Delft en in China, België, Duitsland, Rusland, Roemenië, Singapore en Vietnam. Al die culturen, bloedgroepen en disciplines gaan uitstekend samen, aldus Giesen. ‘In projecten is geen discussie. Techneuten willen samen heel mooie dingen bouwen en daarvoor hebben ze elkaar nodig. Dat is hun motivatie.’ Neem de Ultra-X, een uiterst precies en snel detectiesysteem voor de Spectra Ultra S/TEM, de high-end transmissie elektronenmicroscoop van Thermo Fisher Scientific. ‘Die geldt als één van de meest gecompliceerde systemen die ooit gebouwd zijn. De Ultra-X-technologie is een doorbraak waarmee bij wijze van spreken Nobelprijzen zouden kunnen worden gewonnen. We staan ermee in het Guinness Book of Records. Daar zijn onze mensen heel, heel trots op.’ Dan heeft niemand het meer over zijn precieze achtergrond of van welke Sioux-tak hij afstamt.

Nooit overpromizing zijn

Sioux wijst een groot deel van de nieuwe aanvragen van klanten af, aldus Giesen. ‘We kunnen ze vaak qua capaciteit niet inpassen. Overpromizing vind ik een van de ergste dingen die er is: iets beloven en het niet waar kunnen maken. Een opdracht moet bovendien passen qua uitdaging, zodat mensen echt een bijdrage kunnen leveren. Als klanten een project met ons beginnen, zijn zij en wij vaak drie tot vijf jaar gecommitteerd. Het zijn langdurige verbintenissen. Wij willen een waardevolle, duurzame relatie bouwen.’

In de beginjaren was het karakter anders. Toen werd er veel gedetacheerd. Medewerkers werden bij klanten neergezet, maar dat is nu nog maar 20 procent van de business. ‘Tachtig procent van de projecten doen we hier op eigen locatie. We trekken steeds meer de complete verantwoordelijkheid van ontwikkelingen naar ons toe, en liefst in een vroeg stadium, bijna in de embryonale fase.’ Sioux opereert daarmee als een r&d-afdeling van een oem’er, of het verlengde van diens r&d-afdeling.

Het scala aan competenties en aan markten – waaronder semicon, medical, telecom, agro en anlytical – zorgen voor een grote diversiteit. ‘Wij hoeven zelf niet goed te zijn in markten, we zijn goed in techniek. Oem’ers hebben marktkennis. Ze willen dat wij onze competenties inzetten, of het nu gaat om een hoogtechnologisch weefseldissectiesysteem zoals voor start-up Xyall of voor een deel van een lithografiesysteem voor ASML. We worden het liefst om onze kennis en kunde binnengehaald. Niet voor onze capaciteit, capaciteit is inwisselbaar.’ Sioux wil steeds meer delen van de roadmaps van klanten voor zijn rekening nemen.

Accelereren

De strategie staat helder op papier. Er zijn vijf kernpunten waarvan het behouden van de tier 1-positie de eerste is: er moet niet een laag tussen oem’er en Sioux komen te zitten. Dan wordt het te ingewikkeld om de eindklant goed te snappen. Punt 2: Sioux gaat uit van duurzame, langdurige relaties. Ten derde wil het bedrijf zich ook verder ontwikkelen buiten Brainport, zoals nu in Azië en over een paar jaar in Amerika, zodat er niet teveel afhankelijkheid ontstaat van klanten in Europa. Punt 4 legt de nadruk op accelereren, dat wil zeggen de omzet harder laten groeien dan het aantal mensen, bijvoorbeeld door meer hergebruik van kennis. Giesen: ‘Het vijfde punt is groei. Zowel de onderneming als de medewerkers moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen. En groei is nooit een percentage op een spreadsheet, het is een gevolg van dingen goed doen. Hierbij zijn kwaliteit, cultuur en normen en waarden zaken waar we nooit aan willen tornen.’

Vroege investeerder

Sioux draagt niet zelden financieel risico bij het ontwikkelen van kansrijke kennis en vernieuwende producten voor klanten. Het investeert ook in interessante ideeën van start-ups in een heel vroeg stadium via een apart investeringsfonds. Het bouwt op die manier mee aan oem’ers als zonne-autoproducent Lightyear in Eindhoven. Giesen: ‘Wij zijn een zeer vroege mede-aandeelhouder om dit soort initiatieven mogelijk te maken. Meestal is er dan nog geen euro omzet in zicht. Natuurlijk kent dat risico’s, maar die zijn vooral ook van technologische aard. Kunnen we meewerken om de marktintroductie te versnellen, is onze vraag. Op een gegeven moment komen er andere strategische partners in beeld en kunnen wij met ons geld weer iets anders doen.’

Ecosysteem

Leon Giesen is ‘member of serveral boards’, meldt hij op zijn LinkedIn. Zo is hij onder meer ook voorzitter van de raad van toezicht van MGG, fabrikant van aluminium gietstukken en assemblages, lid van de raad van toezicht van Frencken Mechatronics en lid van de raad van advies bij Cuyten Maintenance Service. Het bijt elkaar allemaal niet, zegt hij. ‘Het is juist heel goed om te doen. Ik breng mijn ervaring in en ziet hoe andere bedrijven opereren en waar ze naartoe bewegen. Het is wederzijds verrijkend. Focus niet alleen op je eigen business, we zijn allemaal onderdeel van een groter ecosysteem.’