De Food & Bio Summit 24 staat vooral in het teken van netwerk, samenwerking en AI. Op de dag zelf kun je onder andere kennismaken met journalist en voormalig presentator van So ein Ding, Nikolaj Sonne, die ons zal komen leren over AI en waarom we er in ons werk niet omheen kunnen.

Christian Waldstrøm, universitair hoofddocent aan de afdeling Business Management van de Universiteit van Aarhus, presenteert zijn presentatie “Taste for Collaboration”, waarin hij onze gedachten over netwerken uitdaagt en onder woorden brengt wat samenwerking kan doen.

En als Christian Waldstrøm ons heeft verteld waarom netwerken zo belangrijk is, dan is het tijd om te oefenen. We hebben een deel van het programma gereserveerd voor gefaciliteerde matchmaking, waar je de mogelijkheid hebt om potentiële zakenpartners en interessante gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Wanneer je je aanmeldt voor het evenement, krijgt je de mogelijkheid om gesprekken met andere deelnemers te boeken.

Food & Bio Cluster Denemarken nodigt alle leden, partners en bedrijven uit om toekomstige oplossingen in de Deense voedsel- en biogrondstoffensector te bespreken.

Een conferentie met netwerken, inspiratie, debat en kennisdeling met besluitvormers uit de hele Deense waardeketen.

FOOD & BIO SUMMIT 2024 is de jaarlijkse ledendag met een algemene vergadering in het cluster voor voedsel en bioresources in Denemarken.

Programma

09.00 – 09.30 Registratie en koffie

09.30 – 10.30 Algemene vergadering in Food &; Bio Cluster Denemarken

11.00 – 11.05 Welkom

11.05 – 11.20 Openingstoespraak, sprekers n.t.b.

11.20 – 11.35 Jubileumtoespraak door Lars Visbech Sørensen, directeur Food & Bio Cluster Denemarken

11.35 – 12.05 Keynote door Nikolaj Sonne, journalist en voormalig presentator van So ein Ding

12.05 – 12.35 Keynote: Een voorproefje van samenwerking door Christian Waldstrøm, universitair hoofddocent bij de afdeling Business Management van de Universiteit van Aarhus

12.35 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.00 Ideeënwedstrijd 2024, pitches in het Engels

14.00 – 15.00 B2Match netwerk- en matchmaking sessie. De grootste kans van het jaar voor ledennetwerken. Vergaderingen worden geboekt op basis van registratie en/of doorlopend tot 25/4

15.00 – 15.30 Winnaars van de Ideeënwedstrijd 2024 met prijsuitreiking

15.30 – 16.30 Round-up, netwerken en borrel

Het evenement is gratis voor leden van Food & Bio Cluster Denmark. Voor niet-leden is de prijs voor deelname DKK 1.500 ex. WATTEN. Een no-show fee van DKK 500 ex. Bij annuleringen na 21 april 2024 wordt btw in rekening gebracht. Food & Bio Summit 24 wordt medegefinancierd door de Europese Commissie en de Deense Business Promotion Board.

Maximum aantal deelnemers per organisatie

Bij een grote opkomst voor het evenement behouden wij ons het recht voor om een maximum aantal deelnemers per organisatie in te voeren. We nemen rechtstreeks contact op met degenen die vanuit de organisatie zijn aangemeld als dit relevant wordt.

Ideeënwedstrijd 2024

Op het programma staat ook de Ideeënwedstrijd 2024, waar dit jaar de kans is om maar liefst 50.000 DKK te winnen! Misschien heb jij, of iemand die je kent, een idee dat potentie heeft? Meld je idee dan aan voor 20 maart. Dan ben jij het misschien die op de 25e voor de hele zaal moet pitchen. April!