247TailorSteel, ARA Industries en Microsure zijn door de jury en het publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’23-awards. Er werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding.’

DISCA’23 was een speciale editie omdat initiatiefnemer LINK Magazine dit jaar 25 jaar bestaat. De eenentwintigste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, in samenwerking met ING en ISAH Business Software, vond traditiegetrouw plaats in Hoeve Mereveld in Utrecht, die goed gevuld was met zo’n tweehonderd genodigden.

Van 369 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes eindfinalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. De organisatie kreeg dit jaar maar liefst 369 nominaties binnen. Als een bedrijf door meer dan één partij werd voorgedragen, dan ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score – vijf per categorie – een plaats kregen in de finale.

In de categorie Best Parts & Process Supplier waren dit vijf finalisten: 247TailorSteel (Varsseveld), Dumaco (Oss), itsme (Raamsdonksveer), Kangaroo (Hendrik-Ido-Ambacht) en Multifix Group (Bergeijk).

Nadat de jury’s tijdens een eerder intensief overleg in de drie categorieën de top 2 hadden geselecteerd, kreeg het publiek in Hoeve Mereveld uiteindelijk de beslissende stem. Top 2 van de Best Parts & Process Supplier waren: 247TailorSteel en Multifix Group . Jesper Ton van Reesink Production presenteerde 247TailorSteel en Ramon Josemanders van Inther Group presenteerde Multifix Group tijdens DISCA’23. Daarbij wist 247TailorSteel zich komend jaar Best Parts & Process Supplier te noemen.

Best Parts & Process Supplier:

‘We hebben 247TailorSteel genomineerd omdat het de afgelopen jaren tot in het extreme heeft meegedacht’, begint Jesper Ton, tactisch en strategisch inkoper bij Reesink, zijn pitch voor zijn partner uit Varsseveld. En hij geeft een voorbeeld: ‘Zaken als afbramen wilden we niet meer doen. 247TailorSteel zei toen: “Wij zijn jullie partner, dus als we jullie daarmee helpen, kopen we een afbraammachine. Ook in de soepele logistiek verdient de nauwe samenwerking zich terug.’

Nadat hij de award in ontvangst heeft genomen, zegt 247TailorSteel-ceo Carl Berlo trots: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding. Het is ook vooral een heel mooie beloning om mee terug te nemen naar de operators die volcontinu voor Reesink en 45 duizend andere klanten produceren.’

De jury rapporten van de finalisten van de Best Parts & Process Supplier Award:

247TailorSteel uit Varsseveld levert lasergesneden plaat- en buismateriaal waarvoor het orderproces in hoge mate is geautomatiseerd. Daardoor kunnen ze snel leveren zonder dat dat hoge kosten met zich meebrengt. Eerder kon het bedrijf alleen standaard producten leveren maar 247TailorSteel heeft extra geïnvesteerd waardoor het proces nu zo flexibel is dat er ook niet-standaard producten en zelfs one-offs te kunnen verwerken. De online besteltool is zelfs in staat om voor die specials een automatische prijsopgaaf te doen.

Ondanks dat alles is geautomatiseerd, zijn wijzigingen geen probleem. Als er dus nieuwe verzoeken zijn, hoef je maar te bellen en ze passen het aan. 247TailorSteel breidt zijn netwerk van productielocaties steeds verder uit, inmiddels ook in Duitsland en België. Daardoor kan steeds meer local for local produceren.

Runner-up Multifix Group uit Bergeijk is een toeleverpartner voor metalen en kunststof onderdelen, verzorgt de assemblage van mechanische en mechatronische halffabricaten en eindproducten. Het kan dus integrale oplossingen aanleveren wat vanuit het oogpunt van de total cost of ownership zeer interessant is. Het past zijn aanbod aan op de klant en kan zo meegroeien tot aan de levering van compleet afgeteste en goed gesourcete subassemblies. Juist in die kwaliteitscontrole zet Multifix een stapje extra want op dat terrein gooit het bedrijf hoge ogen door zijn interne proces waarbij het bijvoorbeeld producten uit China eerst zelf goed onder de loep neemt voordat het ze doorstuurt naar zijn klanten. Kunnen ook de sourcing van partners overnemen.

De overige finalisten in de categorie best parts & process supplier zijn:

Dumaco uit Oss (voorheen Heurkens & Van Veluw) is specialist in rvs plaat- en constructiewerk, gecombineerd met de levering van subassemblies. Als je een forecast afgeeft, zijn de producten op afroep beschikbaar. Dumaco schakelt snel, en fikst het snel als er een probleem is. Ook over de prijzen communiceert het open en eerlijk. Het denkt mee met zijn klanten over hoe ze de producten aangeleverd willen hebben. Zo heeft het een hangsysteem ontwikkeld waardoor de platen niet meer van een pallet hoeven te worden afgehaald, wat nogal een krasgevoelige operatie kan zijn. Mede daardoor haalt Dumaco een heel laag afkeurpercentage waarmee het zich onderscheidt ten opzichte van concurrenten in de markt.

Itsme uit Raamsdonkveer laat ondanks alle sourcingsproblemen van de afgelopen jaren keer op keer blijken het sourcen van een breed scala aan elektronische en elektromechanische componenten en modulen echt in de vingers te hebben. Ontzorgt de klant door de interactie met fabrikanten voor hem over te nemen en houdt desgewenst voorraad aan. De medewerkers weten wat er in de markt en bij de klant speelt, waardoor ze vaak aan een half woord genoeg hebben. En als er een noodgeval is, bijvoorbeeld omdat een andere leverancier niet heeft doorgegeven dat een component obsolete is geraakt, kan itsme snel schakelen. En samen met zijn klant in no-time een alternatief vinden. Echt samen engineeren dus waardoor itsme het predicaat ‘dozenschuiver’ heel ver achter zich heeft gelaten. Itsme kan zijn bestelsysteem koppelen aan dat van een klant om het logistieke proces nog verder te optimaliseren. Mede daardoor haalt het bedrijf een leverbetrouwbaarheid van 98 procent.