247TailorSteel, de toonaangevende ‘slimme’ fabrikant voor op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen, officieel gestart met de bouw van de nieuwe productiefaciliteit in Hooglede, nabij Roselaere. “Met de bouw van onze nieuwe vestiging in Hooglede versterken we onze positie in de markt en brengen we meer mogelijkheden voor onze klanten in België en Noord-Frankrijk.”, zegt Carl Berlo, CEO van het bedrijf.

Op deze dag waren o.a. de aankomend burgemeester van Hooglede de heer Frederik Demeyere en CEO van 247TailorSteel de heer Carl Berlo aanwezig. Tijdens het officiële programma is de schop daadwerkelijk in de grond gezet en hiermee is het officiële startsein gegeven voor de bouw van deze nieuwe vestiging.

Volledig eigen machinepark

De nieuwe vestiging zal naar verwachting in de najaar van 2023 volledig operationeel zijn. Op een productieoppervlakte van 17.000 m2 zullen gefaseerd twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbanken worden geïnstalleerd. Daarmee profiteren de klanten van 247TailorSteel in België en Noord-Frankrijk van nog betere service en nog snellere levering. ‘247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. Dankzij ons zelfontwikkelde Sophia®-portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, ontvangen zij binnen één minuut een offerte én krijgen zij hun producten binnen 48 uur geleverd’, aldus Berlo.

De toonaangevende pionier met sterke groeiambities

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de toonaangevende pionier in de markt en beschikt ook in België over een grote trouwe klantenkring. De ambitie achter deze uitbreiding is het marktaandeel en de productiecapaciteit voor de klanten in België en Noord-Frankrijk verhogen en het verwezenlijken van het doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen. De nieuwe productiefaciliteit in Hooglede is wederom een mooie mijlpaal en grote stap in deze richting.

Nieuwe werkplekken in de regio

Door de bouw van de fabriek worden in het regio uiteindelijk 250 nieuwe werkplekken gecreëerd. “Met de nieuwe productiefaciliteit zal hier een toekomstgerichte industriële vestiging ontstaan. 247TailorSteel zal zo een toegevoegde waarde zijn voor Hooglede en de regio”, zegt de aankomend burgemeester van Hooglede, Frederik Demeyere.