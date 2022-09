247Tailorsteel start bouw vestiging in België, om ook daar marktaandeel te vergroten

Vorige week is symbolisch de eerste schop in de grond gezet voor de bouw van onze nieuwe vestiging van 247Tailorsteel in Hooglede, vlak bij Roeselare (België). Genodigden zijn naar de bouwplaats aan de Roger Deceuninckstraat gekomen om met de start van de bouw van de fabriek te vieren. Aankomend burgemeester Frederik Demeyere, CEO van 247TailorSteel Carl Berlo, COO Frank Gelen en aannemer Luc Vulsteke zetten de schop in de grond en hebben hiermee het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste Belgische vestiging van 247TailorSteel.

Voorafgaand aan het officiële startsein sprak de burgemeester Demeyere de gasten toe en vertelde CEO Carl Berlo over de plannen voor de fabriek in Hooglede. Na de schop werd er getoast op een voorspoedige bouw en succesvolle start van 247TailorSteel in België.

Eerste productie najaar 2023

De eerste producten zullen naar verwachting in het najaar van 2023 van de band rollen. Totaal zal de productieoppervlakte 17.000 m2 beslaan en gefaseerd zullen er twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en twaalf kantbaken geïnstalleerd worden. Klanten uit België en Noord-Frankrijk profiteren daardoor van nog betere service en nog snellere levering. Deze uitbreiding sluit aan bij het doel van 247TailorSteel om de klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen. Deze nieuwe productiefaciliteit in Hooglede is ‘wederom een mooie mijlpaal voor de organisatie en een grote stap om ook in België en Noord-Frankrijk het marktaandeel te vergroten’, aldus het bedrijf in een persbericht.