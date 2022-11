247TailorSteel, de ‘slimme’ fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen vierde op 23 november de feestelijke opening van zijn nieuwe fabriek in Langenau. “We zijn blij dat we dit heuglijke feit vandaag samen met onze klanten, leveranciers en partners kunnen vieren. Met de komst van deze vestiging kunnen we onze positie in de Duitse markt versterken.” zegt Carl Berlo, CEO van 247TailorSteel.

Na maanden van voorbereiding en planning kon op 5 september jl. al de productie in de nieuwste fabriek van 247TailorSteel in Langenau van start gaan. Op 23 november is de nieuwe vestiging nu ook officieel en op feestelijke wijze geopend. De opening werd bijgewoond door onder anderen de burgemeester van de gemeente Langenau, Daniel Salemi, de honorair consul van het Koninkrijk der Nederlanden, Albrecht Kruse, en het voltallige management van 247TailorSteel. “De opening van de vestiging in Langenau zorgt voor 250 arbeidsplaatsen, met name in de productie. Hiermee wordt onze aantrekkelijke vestigingsplaats verder versterkt. We zijn ook erg blij dat 247TailorSteel hier nu vertegenwoordigd is als technologische pionier,” zegt burgemeester Daniel Salemi.

100% eigen machinepark

247TailorSteel heeft zijn machinepark volledig in eigen beheer. Het bestaat met de nieuwe productievestiging nu uit 46 lasersnijmachines, 35 kantbanken en 15 buislasersnijmachines. Op een productieoppervlak van 15.000 m² is de vestiging om te beginnen uitgerust met vier lasersnijmachines, vier kantbanken, drie buislasers en twee machines voor kantafronding. Het is voor het bedrijf de derde fabriek in Duitsland. Met de bouw van de nieuwe productielocatie worden in eerste instantie 100 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, op de middellange termijn worden dat er naar verwachting circa 250.

Aandacht voor de klant

Dankzij de nieuwe productielocatie profiteren onze klanten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk van nog betere service en snellere levering. In het online portaal Sophia® kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week hun order plaatsen. Die wordt binnen 48 uur of op het gewenste tijdstip geleverd.

“We willen de toonaangevende fabrikant van op mat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen in Europa worden. Ons doel is om onze klanten dag en nacht de mogelijkheid te bieden om online op maat gesneden metalen producten te bestellen. We zijn al marktleider in Nederland en we zetten nu de volgende stap door ook onze positie op de Duitse markt te versterken”, aldus Berlo.

Algemene feiten:

Omzet 2021: € 160 miljoen

Aantal werknemers: 700+

000+ klanten

000 m2 locatieoppervlakte op zes locaties: Varsseveld (Nederland), Oyten (Duitsland, bij Bremen), Hilden (Duitsland, bij Düsseldorf) en Langenau (Duitsland, tussen Stuttgart en München), Hooglede (België) – nog in aanbouw en Oud Gastel (Nederland) – nog in aanbouw

247TailorSteel is de toonaangevende ‘slimme’ fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen in Europa. Dankzij het Sophia® portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun producten binnen 48 uur geleverd krijgen. Het bedrijf is in 2007 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Varsseveld (Nederland). Andere productiefaciliteiten zijn gevestigd in Oyten (Noord-Duitsland), Hilden (Noordrijn-Westfalen) en Langenau (Baden Württemberg). 247TailorSteel. On demand. On time.