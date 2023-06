247TailorSteel vierde op 14 juni jl de feestelijke opening van zijn nieuwste fabriek in Oud Gastel. De ‘intelligente’ fabrikant van metaalplaten, buizen en kantdelen op maat opende hiermee zijn tweede Nederlandse vestiging. “We zijn blij dat we dit heuglijke feit vandaag samen met onze klanten, leveranciers en partners kunnen vieren en met deze vestiging onze positie in Nederland en Noord-België kunnen versterken.”zegt Carl Berlo, CEO van 247TailorSteel.

In negen maand tijd is het bestaande logistieke pand aan de Rietschotten verbouwd tot een innovatieve 247TailorSteel fabriek. Op 3 april jl. konden de eerste machines in gebruik genomen worden. Op 14 juni is de nieuwe vestiging nu ook officieel en op feestelijke wijze geopend. De opening werd bijgewoond door onder andere gedeputeerde van de provincie Martijn van Gruijthuijsen, burgemeester Bernd Roks, klanten en leveranciers en het voltallige management van 247TailorSteel. “Met de opening van de vestiging in Oud Gastel komen er 250 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio, met name in productie. Dit is een mooie aanwinst voor de gemeente Halderberge. We zijn erg blij met zo’n technologische pionier als 247TailorSteel.”, zegt burgemeester Bernd Roks.

100% eigen machinepark

247TailorSteel werkt met een volledig eigen machinepark. Met de komst van deze vijfde vestiging staan er meer dan 50 lasersnijmachines, 40 kantbanken en 20 buislasermachines voor klanten klaar. Ook zorgen de 12 randafwerkingsmachines voor het optimale resultaat. Op een locatieoppervlak van 40.000 m² is de vestiging de grootste vestiging van de Nederlandse marktleider. De fabriek wordt om te beginnen uitgerust met zes lasersnijmachines, vier kantbanken, vier buislasers en twee machines voor het afronden van plaatwerk. Het is voor het bedrijf de vijfde fabriek in Europa. Met de bouw van de nieuwe productielocatie worden in eerste instantie 100 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, op de middellange termijn worden dat er naar verwachting circa 270.

Aandacht voor de klant

Dankzij de nieuwe productielocatie profiteren onze klanten in Zuid-Nederland en België van nog betere service en snellere levering. Sophia® – de online software van 247TailorSteel – is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor klanten om een bestelling te plaatsen. Deze wordt vervolgens binnen 48 uur of op het gewenste tijdstip geleverd.

“We willen in Europa graag de toonaangevende fabrikant worden van metaalplaten, buizen en kantdelen op maat. Ons doel is om onze klanten een online bestelmogelijkheid te bieden die ze dag en nacht kunnen gebruiken. Met deze nieuwe vestiging willen we onze marktleiderspositie in Nederland versterken om zo de verdere Europese expansie te kunnen voortzetten.”, aldus Berlo.