247TailorSteel, Apparatenfabriek ARA en Microsure zijn door de jury en het publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’23-awards. Er werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding.’

DISCA’23 was een speciale editie omdat initiatiefnemer LINK Magazine dit jaar 25 jaar bestaat. De eenentwintigste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, in samenwerking met ING en ISAH Business Software, vond traditiegetrouw plaats in Hoeve Mereveld in Utrecht, die goed gevuld was met zo’n tweehonderd genodigden.

Van 369 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes eindfinalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. De organisatie kreeg dit jaar maar liefst 369 nominaties binnen. Als een bedrijf door meer dan één partij werd voorgedragen, dan ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score – vijf per categorie – een plaats kregen in de finale.

Nadat de jury’s tijdens een eerder intensief overleg in de drie categorieën de top 2 hadden geselecteerd, kreeg het publiek in Hoeve Mereveld uiteindelijk de beslissende stem. Daarbij wist 247TailorSteel de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Parts & Process Supplier, werd Microsure verkozen tot Best Customer en mag Apparatenfabriek ARA zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. De andere drie top 2-bedrijven waren, respectievelijk Multifix Group (Bergeijk), Vekon (Made) en Raith (Best).

Best Parts & Process Supplier:

‘We hebben 247TailorSteel genomineerd omdat het de afgelopen jaren tot in het extreme heeft meegedacht’, begint Jesper Ton, tactisch en strategisch inkoper bij Reesink, zijn pitch voor zijn partner uit Varsseveld. En hij geeft een voorbeeld: ‘Zaken als afbramen wilden we niet meer doen. 247TailorSteel zei toen: “Wij zijn jullie partner, dus als we jullie daarmee helpen, kopen we een afbraammachine. Ook in de soepele logistiek verdient de nauwe samenwerking zich terug.’

Nadat hij de award in ontvangst heeft genomen, zegt 247TailorSteel-ceo Carl Berlo trots: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding. Het is ook vooral een heel mooie beloning om mee terug te nemen naar de operators die volcontinu voor Reesink en 45 duizend andere klanten produceren.’

Best Customer:

‘Microsure is voor ons een heel bijzondere klant. Niet alleen omdat het een belangrijke applicatie in de medische industrie ontwikkelt, maar vooral ook vanwege de heel bijzondere manier van samenwerken’, vertelt Edgar Langen, businessmanager bij MTA, over de Eindhovense partner dat zijn bedrijf heeft voorgedragen. ‘De samenwerking is altijd zeer open, en gericht op elkaars sterktes. Extra bijzonder is dat Microsure ons heeft geholpen om stappen te zetten in onze kwaliteitsprocessen zodat we inmiddels meer klanten uit de medische industrie hebben kunnen verwerven.’

Dick Dijkkamp, cto van Microsure, reageert enigszins verbaasd als hij het podium betreedt. ‘Ik had gedacht dat zo’n prijs zou gaan naar een ouderwetsere klant-leverancierrelatie om de kip met de gouden eieren te belonen.’ Voor een start-up die nog geen product op te markt heeft, voldoet Microsure niet aan die kwalificatie. ‘Onze relatie met MTA is een echt partnership waarin we samen ontwikkelen aan een mooi product en waarin we ook kritiek op elkaar kunnen hebben. Daar open over communiceren heeft ons allebei enorm vooruitgeholpen.’

Best Knowledge Supplier:

‘Het thema van vandaag was vertrouwen in de keten’, verwijst Martijn Gelinck, group senior purchaser van Sanovo, naar de talkshow die voorafging aan de uitreiking van de DISCA-awards. ‘In de Achterhoek hebben we daar een heel mooi woord voor; we noemen dat naoberschap. Oftewel: van elkaar op aan kunnen.’ En dat is de band die zijn bedrijf heeft met Apparatenfabriek ARA. ‘Vooroplopen in R&D is van essentieel belang in de eierverwerkende industrie waarin Sanovo opereert. Tot op de dag van vandaag is er een enorme synergie tussen de R&D-afdelingen van ARA en Sanovo, zowel op mechanisch, elektronisch als softwarevlak.’ Het naoberschap kwam ook tot uitdrukking tijdens de componentenschaarste van de afgelopen jaren. ‘We hebben in tijden van krapte van elkaars voorraden en supplychains gebruikgemaakt. ARA heeft geen steentje bijgedragen, maar een rots.’

Frank te Hennepe, algemeen directeur van ARA, reageert: ‘Ik ben super trots dat we door onze buurman, onze noaber, zijn genomineerd. Dat vind ik mooi.’

De jury over de winnaars:

De jury Best Parts & Process Supplier Award over 247TailorSteel

247TailorSteel uit Varsseveld levert lasergesneden plaat- en buismateriaal waarvoor het orderproces in hoge mate is geautomatiseerd. Daardoor kunnen ze snel leveren zonder dat dat hoge kosten met zich meebrengt. Eerder kon het bedrijf alleen standaard producten leveren maar 247TS heeft extra geïnvesteerd waardoor het proces nu zo flexibel is dat er ook niet-standaard producten en zelfs one-offs te kunnen verwerken. De online besteltool is zelfs in staat om voor die specials een automatische prijsopgaaf te doen.

Ondanks dat alles is geautomatiseerd, zijn wijzigingen geen probleem. Als er dus nieuwe verzoeken zijn, hoef je maar te bellen en ze passen het aan.

247TailorSteel breidt zijn netwerk van productielocaties steeds verder uit, inmiddels ook in Duitsland en België. Daardoor kan steeds meer local for local produceren.

Runner-up Multifix

Multifix Group uit Bergeijk is een toeleverpartner voor metalen en kunststof onderdelen, verzorgt de assemblage van mechanische en mechatronische halffabricaten en eindproducten. Het kan dus integrale oplossingen aanleveren wat vanuit het oogpunt van de total cost of ownership zeer interessant is. Het past zijn aanbod aan op de klant en kan zo meegroeien tot aan de levering van compleet afgeteste en goed gesourcete subassemblies. Juist in die kwaliteitscontrole zet Multifix een stapje extra want op dat terrein gooit het bedrijf hoge ogen door zijn interne proces waarbij het bijvoorbeeld producten uit China eerst zelf goed onder de loep neemt voordat het ze doorstuurt naar zijn klanten. Kunnen ook de sourcing van partners overnemen.

Overige finalisten in deze categorie: Dumaco (Oss), itsme (Raamsdonksveer), Kangaroo (Hendrik-Ido-Ambacht)

De jury Best Customer Award over Microsure

Microsure uit Son ontwikkelt een robot voor microchirurgische operaties. Daarbij focust deze spin-off van de TU Eindhoven op de klinische technologie en de software. Al het andere vertrouwt Microsure toe aan zijn partners waarmee het zeer nauw samenwerkt om door de klinische trails te kunnen komen.

Daarbij hanteert Microsure het principe van ‘samen uit, samen thuis’. Zo maakt het samen met zijn productiepartner een jaarplanning waarbij het leert van de productiekennis van zijn partner, en aan de andere kant die partner meeneemt in de uitdagende wereld van medische innovaties en de benodigde certificeringen. Op die manier groeit het vertrouwen tussen Microsure en zijn meest nauwe partners en profiteert zo’n partner omdat het zo klanten binnenhaalt uit die nieuwe markt.

Een andere adagium waar Microsure zich aan houdt, is ‘een man een man, een woord een woord’. Want ook financiële afspraken worden netjes nagekomen. Toen Microsure op een gegeven moment een uitdagende cashflow had, besloot de CEO zijn partners toch gewoon door te betalen.

Runner-up Raith

Raith Nanofabrication uit Best is een van de wereldspelers op het gebied van zeer nauwkeurige lithografiemachines. Raith concentreert zich op zijn kerncompetenties en dat is machines ontwikkelen die steeds beter wafers kunnen lithograferen. Alles eromheen besteedt het uit: wat een toeleverancier beter kan, wordt buiten de deur gedaan. Dit is partnerschap ten top. Toeleveranciers hoeven ook niet te vrezen voor continue benchmarks, Raith is een trouwe klant. Raith en toeleveranciers kijken samen naar hoe ze de beste kwaliteit, functionaliteit en levertijd kunnen realiseren. Er zijn jaarlijks strategische gesprekken op managementniveau en elke twee weken worden de operationele zaken doorgesproken. Raith communiceert open en pragmatisch met zijn toeleveranciers. Dat maakt de samenwerking gebroederlijk, waardoor de mensen aan beide kanten van het partnership makkelijk bij elkaar naar binnen lopen. Daarbij denkt Raith actief mee met uitdagingen bij zijn partners en deelt het zijn ervaringen over bijvoorbeeld zoiets als cleanroomgebruik zonder problemen.

Overige finalisten in deze categorie: Bestronics (Veldhoven), Nearfield Instruments (Rotterdam), Sparck Technologies (Drachten)

De jury Best Knowledge Supplier Award over Apparatenfabriek ARA

ARA uit Aalten is een betrouwbare partner voor innovatieve industriële oplossingen. De lijntjes zijn er kort wat de samenwerking versoepelt. Het voelt als een partner om de hoek die aandacht heeft voor zijn klanten en altijd denkt in oplossingen.

ARA biedt een hoge leverbetrouwbaarheid onder meer omdat het voorraad kan houden voor zijn klanten. Eventueel kan daar een SLA voor worden afgesloten. ARA kan heel snel schakelen als er alternatieve oplossingen nodig zijn. Toen er door de coronacrisis een hapering zat in de toelevering uit China, kon het snel een alternatief op tafel krijgen dat wel verkrijgbaar was. Ook bij end-of-life van componenten reageert het proactief en zorgt het voor vervangende opties.

ARA heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan.

Runner-up Vekon (Made)

Vekon Technische Assemblage uit Made is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren en samenstellen van besturingskasten waarbij het voor veel klanten optreedt als voorkeursleveranciers. De hoge reactiesnelheid van Vekon wordt daarbij enorm gewaardeerd.

Vekon is open en loyaal, en het spreekt dezelfde taal als zijn partners waardoor de samenwerking prettig voelt. Het probeert continu te verbeteren, op eigen initiatief maar zeker ook als zijn klanten vragen om te investeren. Zo heeft het voor een klant de UL-certificering behaald omdat dat nodig was voor een stap naar de VS.

Vekon heeft hart voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen getuige de vele medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die het in dienst heeft. Vekon. Maakt Slimmer.

Overige finalisten in deze categorie: AAE (Helmond), Sioux Technologies (Eindhoven), VHE Industrial Automation (Eindhoven)