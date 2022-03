24 maart webinar: Smart Factory – Best Practice – Kunstmatige intelligentie in MES

Bedrijven in de maakindustrie die gegevens op de conventionele manier verwerken, verliezen daarbij veel tijd en geld. Maar er is een uitweg: het Fraunhofer Project Center at the University of Twente, het productiebedrijf Timmerije, de productie-IT softwareleverancier MPDV en de AI-specialist voor productie-IT software AIMES zullen de voordelen van een Smart Factory en Manufacturing Execution System (MES) presenteren. Samen hebben zij jarenlange expertise en ervaring in deze sector. Hun diepgaande kennis vormt de basis voor het implementeren van een Smart Factory. In vier sessies worden tools geïntroduceerd en gebruikt in praktijkvoorbeelden, die uw bedrijf helpen bij het inrichten van een Smart Factory voor de toekomst. Aan de hand van kengetallen houdt u uw productie onder controle en realiseert u kostenbesparingen op o.a. personeel en machines.

Agenda:

Sessie 1: De toekomst van Smart Manufacturing: mogelijkheden en visie op toekomstbestendig produceren

In deze sessie presenteert het Fraunhofer Project Center hun visie op de Smart Factory van de toekomst.

Sessie 2: Smart Factory implementeren in 4 stappen

In deze sessie presenteert MPDV het vier-stappen model voor het implementeren van een Smart Factory zoals gedefinieerd door hun consultants.

(Pauze)

Sessie 3: MES in de dagelijkse praktijk

In deze sessie presenteert Timmerije hun ervaring met de MES oplossing HYDRA in de dagelijkse praktijk met focus op implementatie en wat een MES kan opleveren.

Sessie 4: Kunstmatige intelligentie in MES

In deze sessie presenteert AIMES waarom kunstmatige intelligentie in het MES een noodzaak is en wat de voor- en nadelen zijn.

Aanmelden