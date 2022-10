22 november: workshop over circulaire SCOR-model – voorbereiding op verplichte duurzaamheidsrapportage

Het SCOR-model – het Supply Chain Operations Reference Model – is dé standaard om processen te beschrijven en prestaties te verbeteren. Het SCOR-model heeft dit jaar de grootste update gehad sinds haar ontstaan en is nu geschikt gemaakt voor het verbeteren van duurzaamheid en circulariteit. Over deze update van de SCOR wordt op 22 november een workshop georganiseerd.

Daar zullen de bedrijven Dopple en Brink Industrial hun ervaringen delen met ‘prestatiemanagement en duurzaamheid’. Voorts zal Dennis Vegter uitleg geven over zijn bijdrage aan de SCOR-update, waarop hij volgend jaar aan de Universiteit Twente hoopt te promoveren. De workshop biedt de deelnemers handvaten voor het kosten, energie en materialen besparen, het winnen van tenders op duurzaamheid en het beter voorbereid zijn op de (binnenkort) verplichte duurzaamheidsrapportage.

Tijdstip 9.30u – 12.30u

Datum dinsdag 22 november 2022

Locatie: Utrecht – Social Impact Factory, op de hoek van de Catharijnesingel en het Vredenburg, op loopafstand van het station Utrecht CS.

Deelname is gratis. Lunch na afloop.

Aanmelden kan tot 19 november 2022.

Dit evenement wordt georganiseerd door TKI Dinalog, NHL Stenden Hogeschool en de Universiteit Twente.

Meer over de update van het SCOR-model in de december-uitgave van Link Magazine, in een interview met onder andere Dennis Vegter.