Bosch Rexroth heeft het boekjaar 2024 afgesloten in een moeilijke markt met aanzienlijk lagere verkopen dan in de twee zeer sterke voorgaande jaren. De omzet in 2024 bedroeg ongeveer 6,5 miljard euro. Dat is 13,6 procent minder dan in 2023. Ook de orderontvangst in 2024 weerspiegelde de economische omstandigheden. Met 6,1 miljard euro daalde deze met ongeveer 4,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De daling was dus al aanzienlijk lager dan in 2023. Voor het lopende boekjaar verwacht Bosch Rexroth dat de orderontvangst en de totale omzet zich zullen stabiliseren. Met het oog op toekomstige groei blijft het bedrijf gericht investeren in nieuwe gebouwen, apparatuur en onderzoek en ontwikkeling, waarmee het de groeistrategie op lange termijn ondersteunt. Eind 2024 had Bosch Rexroth wereldwijd ongeveer 32.600 medewerkers in dienst.

Omzet daalt met 13,6 procent naar 6,5 miljard euro in 2024

Stabilisatie verwacht in het lopende boekjaar

Voorbereiding voor aantrekkende markt

Klanttevredenheid weer gestegen

Samenwerking in ontwikkeling en verkoop

“2024 was zoals verwacht een uitdagend jaar. We zien nu dat de situatie zich stabiliseert en we bereiden ons voor op het moment dat de markt weer aantrekt. We kijken vooruit en willen sterker uit deze fase tevoorschijn komen om ook in moeilijke omstandigheden succesvol te blijven”, aldus Dr. Steffen Haack, CEO van Bosch Rexroth AG.

De langetermijnmaatregelen waarmee Bosch Rexroth de wereldwijde economische zwakte aanpakt en zich aanpast aan de structurele veranderingen in de marktomgeving omvatten bijvoorbeeld de bundeling van activiteiten op locaties in China, Amerika en Duitsland, evenals aanpassingen in productie, ontwikkeling, administratie of verkoop.

In China beheert Bosch Rexroth de activiteiten van de productgebieden nu veel zelfstandiger. Hierdoor kan het team in de op twee na grootste markt van Bosch Rexroth sneller handelen en producten ontwikkelen, produceren en verkopen die specifiek zijn afgestemd op lokale behoeften.

Op het gebied van fabrieksautomatisering richt Bosch Rexroth zijn wereldwijde verkoopactiviteiten meer op toekomstgerichte industrieën zoals de productie van accu’s, halfgeleiders en consumentengoederen.

Betrokkenheid bij klanten en innovatie

Bosch Rexroth blijft onverminderd betrokken bij klanten en partners. Zo is het klanten- en innovatiecentrum CU.BE in Ulm gemoderniseerd. Met behulp van specifieke toepassingen laat de onderneming zien hoe bedrijven hun installaties en fabrieken economisch kunnen optimaliseren en tegelijkertijd duurzamer kunnen handelen.

Bosch Rexroth presenteerde ook een aantal vernieuwingen op de Hannover Messe:

Cryopompen en oplossingen voor waterstoftankstations maken het voordelig en veilig tanken van waterstof mogelijk. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een economische waterstofinfrastructuur. Bosch Rexroth heeft de pompen en oplossingen ontwikkeld in samenwerking met FirstElement Fuel, de marktleider voor commercieel geëxploiteerde waterstoftankstations, in het nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Californië.

Het online platform Hydraulic Hub, dat ondersteund wordt door kunstmatige intelligentie, biedt snelle toegang tot informatie die nodig is voor hydraulische service en verhoogt zo de efficiëntie van service- en onderhoudsteams.

Voor elektrisch rijden biedt Bosch Rexroth oplossingen voor productie van de cel tot de volledige accu, evenals oplossingen voor recycling aan het einde van de levenscyclus van het product.

Lagere omzet in alle belangrijke markten

Met 6,5 miljard euro lag de omzet 13,6 procent onder het cijfer van het voorgaande jaar (2023: 7,6 miljard euro). Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 12,9 procent. De grootste daling van de omzet (ongeveer 19 procent) vond respectievelijk in Duitsland en Europa plaats. Bosch Rexroth genereert ongeveer de helft van zijn inkomsten in deze regio. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de omzet met ongeveer 13 procent op jaarbasis. In de regio Azië/Pacific/Australië daalde de totale omzet met iets minder dan één procent. De daling van 4,9 procent in China, de op twee na grootste markt voor Bosch Rexroth wereldwijd, werd niet volledig gecompenseerd door positieve bedrijfsontwikkelingen in bijvoorbeeld India (+10,2 procent) of Maleisië (+39,7 procent) vanwege de aanzienlijk lagere omzetvolumes van deze landen.

Orderontvangst: kleinere daling dan in het voorgaande jaar

In 2024 bedroeg de orderontvangst ongeveer 6,1 miljard euro. Dit is ongeveer 300 miljoen euro of 4,9 procent minder dan in het voorgaande jaar. Daarmee is de daling aanzienlijk lager dan in 2023, toen deze nog 13,1 procent bedroeg. De verbetering van de cijfers in de loop van 2024 duidt op een stabilisatie op een lager niveau in 2025. In een wereldwijde economische omgeving die wordt gekenmerkt door onzekerheid, teren klanten echter nog vaak in op hun voorraden en blijven ze voorzichtig bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Vooruitzichten voor 2025: stabilisatie en zicht op aantrekkende activiteiten

“In het huidige boekjaar zien we op dit moment de eerste tekenen van stabilisatie. In het huidige economische en politieke klimaat blijven consistente kostenbesparingen en een hoge mate van flexibiliteit noodzakelijk”, zegt , CFO van Bosch Rexroth AG.

Tegelijkertijd blijft het bedrijf gerichte investeringen doen in zijn wereldwijde productienetwerk en in belangrijke toekomstige gebieden zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie en waterstoftechnologieën.

“Met continu verbeterde producten, oplossingen en diensten ondersteunen we onze klanten om economisch succes te behalen en duurzamer te werken, zelfs in moeilijke tijden. We zijn er klaar voor als de markt weer aantrekt en onze klanten meer gaan investeren”, zegt Haack.

Gerichte investeringen en continuïteit in onderzoek en ontwikkeling

Bosch Rexroth heeft zijn eigen investeringsvolume aan de situatie in 2024 aangepast, waardoor het weer op het niveau van 2022, op ongeveer 270 miljoen euro is, na het recordcijfer van het jaar ervoor. In 2024 lag de focus op investeringen in productie- en logistieke gebouwen op bestaande locaties in Duitsland, Noord-Amerika en Roemenië. Bij ongeveer 460 miljoen euro voor langetermijninvesteringen in onderzoek en ontwikkeling is de verhouding 7 procent. Deze gerichte investeringen en de grote inzet voor onderzoek en ontwikkeling, zelfs in moeilijke omstandigheden, onderstrepen het vertrouwen van het bedrijf dat het zich op de lange termijn zal herstellen en zich op een stabiele manier zal ontwikkelen.

Samenwerking als succesfactor

Bij Bosch Rexroth blijven samenwerkingsverbanden een succesfactor om van complementaire competenties in de ontwikkeling te kunnen profiteren, om de snelheid van de marktverwerking te verhogen of om de regionale aanwezigheid en dus de nabijheid bij de klant te versterken. Daarom heeft het bedrijf de joint ventures Le-HydrauliX en Le-ElectriX in China opgericht, die in 2024 zijn uitgebreid, en de samenwerking in ontwikkeling met FirstElement Fuel in de VS, de consequent uitgebreide samenwerking rond het automatiseringsplatform ctrlX AUTOMATION, of de nauwe samenwerking met verkoop- en technologiepartners. Op de Hannover Messe in 2024 en 2025 presenteerden meer dan 20 partners zich op de stand van Bosch Rexroth.