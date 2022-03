2022 wordt het derde jaar op rij met een groei van ≥20% voor de halfgeleiderindustrie

De prognose van IC Insights voor de foundry market tot 2026 maakte deel uit van de onlangs gepubliceerde 1Q Update van het 2022 McClean Report. De update bevatte ook analyses van de top-25 2021-leveranciers van halfgeleiders, de kapitaaluitgaven van de halfgeleiderindustrie, de capaciteit van de IC-industrie, de markt voor auto-IC’s en gedetailleerde prognoses voor de productsegmenten DRAM, flash, MCU, MPU en analoge IC’s. Figuur 1 toont de wereldwijde prognose van de totale (pure-play en IDM) foundry market van 2016 tot 2022.

Na een daling van 2% in 2019, registreerde de foundry market een sterke opleving van 21% in 2020, omdat de verkoop van applicatieprocessoren en andere telecommunicatieapparaten in 5G-smartphones als sterke aanjagers fungeerden. De foundry market zette zijn groeispurt in 2021 voort en noteerde een sprong van 26%. Als de door IC Insights voorspelde stijging van 20% voor de foundry market in 2022 werkelijkheid wordt, zou de periode 2020-2022 de sterkste driejarige groeiperiode voor de totale foundry market zijn sinds 2002-2004.

Vóór 2019 daalde de foundry market voor het laatst in 2009 (-11%). IC Insights verwacht niet dat de pure-play foundry market de komende vijf jaar opnieuw zal dalen. Het is interessant om op te merken dat in de afgelopen 18 jaar (2004-2021) de pure-play foundry market in negen van die jaren met 9% of minder groeide en in de andere negen jaren met dubbele cijfers (40% in 2004, 20% in 2006, 43% in 2010, 16% in 2012, 14% in 2013, 13% in 2014, 11% in 2016, 21% in 2020, en 26% in 2021). Het lijkt erop dat de afgelopen 18 jaar de markt voor IC-foundry een periode van hoogconjunctuur is geweest of een periode van laagconjunctuur (of op zijn minst een gematigde groei).

Aandeel van Chinese bedrijven in de foundry market

Negen van de top-12 foundry in 2021 waren gevestigd in de regio Azië-Stille Oceaan. De gespecialiseerde foundry X-Fab, het Israëlische Tower (dat naar verwachting zal worden overgenomen door Intel) en het Amerikaanse GlobalFoundries waren vorig jaar de enige niet-Aziatisch-Pacifische bedrijven in de top-12.

In 2020 was een stijging van de verkoop door SMIC met 25% niet genoeg om te voorkomen dat het aandeel van de Chinese foundry in de totale pure-play foundry market zou dalen tot 7,6% (figuur 2). In 2021 steeg de verkoop van SMIC met 39% ten opzichte van een totale stijging van de gieterijmarkt met 26%. Bovendien zag Huahong Group zijn verkoop vorig jaar twee keer zo snel stijgen als de totale foundry market (52% voor Huahong Group tegenover 26% voor de totale foundry market0. Als gevolg hiervan steeg het aandeel van Chinese bedrijven in de pure-play foundry market met 0,9 punten tot 8,5% in 2021.

IC Insights denkt dat het totale aandeel van Chinese bedrijven in de pure-play foundry market relatief vlak zal blijven tot 2026. Hoewel de Chinese foundries van plan zijn om voordeel te halen uit de enorme hoeveelheid overheids- en privé-investeringen die de komende vijf jaar naar de Chinese infrastructuur voor de semiconductor market zullen vloeien (wat duidelijk werd door de enorme stijging van de investeringen van SMIC in 2020), is het onwaarschijnlijk dat ze in staat zullen zijn om te concurreren voor de toonaangevende foundry-activiteiten, vooral gezien het feit dat SMIC door de VS op de Entity List werd geplaatst. Gecombineerd zullen de Chinese foundry in 2026 naar verwachting 8,8% van de pure- foundry market in handen hebben, een niveau dat 2,6 punten lager zou liggen dan hun piekaandeel van 11,4% in 2006.