het adviesbureau voor elektronische materialen dat zakelijke en technologische informatie verstrekt, kondigde een bijgewerkte vooruitzichten aan voor de Semiconductor Photoresist-markt. Er wordt groei verwacht, aangezien de inkomsten in 2022 naar verwachting met 7,5% zullen stijgen tot bijna 2,3 miljard dollar. De CAGR van 2021 tot 2026 voor totale resists wordt voorspeld op 5,9%, waarbij de snelst groeiende producten EUV- en KrF-type resistmaterialen zijn, zoals vermeld in TECHCET‘s nieuw uitgebrachte 2022 CMR ™ op Litho Materials (inclusief informatie over fotoresists en hulpstoffen).

“De markt voor lithografiematerialen is gezond en groeit en zal naar verwachting in een stijgende lijn blijven gezien de vooruitgang in apparaattechnologie en het toegenomen aantal lagen”, aldus Dan Tracy, Ph.D., Sr. Director of Marketing Research van Techcet. Met name EUV-fotoresists zijn stevig ‘aangekomen’ en worden nu officieel gebruikt voor de productie van grote hoeveelheden chips door meerdere chipmakers. EUV-fotoresist zal snel groeien naarmate er nieuwe logische knooppunten worden geïntroduceerd; geavanceerde DRAM komt in productie met EUV, vooral naarmate er meer ASML-scanners in productie worden genomen.

Fotoresists die worden gebruikt voor “oude technologie” (I-line, G-line en KrF) zullen naar verwachting toenemen als gevolg van de kortetermijnbeperkingen van de chiptoevoer. KrF verzet zich tegen het blijven vinden van groei, vooral omdat de productie van 3DNAND-apparaten en het aantal lagen groeit. ArF en ArFi gebruiken beide vergelijkbare polymeer/oplosmiddelplatforms die gebruikmaken van een waterige ontwikkelaar (0,263N tetramethylammoniumhydroxide – TMAH), en hun vraag wordt aangedreven door toepassingen met meerdere patronen.

In Zuid-Korea, Taiwan en China is onhoring van fotoresistproductie een terugkerend thema, en de binnenlandse productie van deze materialen neemt toe. Problemen op korte termijn die van invloed zijn op de fotoresistmarkt, zoals bij andere materialen, zijn inflatie, verstoringen van de toeleveringsketen en geopolitieke gebeurtenissen. Al deze dragen bij aan prijsstijgingen en productbeschikbaarheid voor het lopende jaar, en zullen naar verwachting zo blijven in 2023.

Het is ook belangrijk op te merken dat nieuwe leveranciers die opduiken in plaatsen als Zuid-Korea en China, kunnen leiden tot dynamische aanpassingen binnen het landschap van de fotoresistmarkt. Deze nieuwe leveranciers profiteren van de steun van de overheid en chipmakers in hun respectievelijke landen.

