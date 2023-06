Wilt u uw kansen ontdekken op het gebied van ‘healthy aging’ en ‘digital healthcare’ in Canada? Dan is de Life Sciences & Health-missie naar Toronto interessant voor u. De missie vindt plaats van 2 tot en met 6 oktober. Tijdens de locatiebezoeken ligt de nadruk op gezondheidszorg in plaats van genezing.

Canada, vooral Toronto, biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de ouderenzorg en digitale gezondheid. Het land is de perfecte markt voor bedrijven in de LSH-sector. Er is een goed ontwikkeld gezondheidszorgsysteem, een snel vergrijzende bevolking en een sterke focus op innovatie.

Canada investeert steeds vaker in e-health en digitale gezondheidsoplossingen. Daardoor verbeteren de toegankelijkheid en efficiëntie van de gezondheidszorg. Er zijn mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op het gebied van:

Telehealth

Digitale patiëntendossiers

Gezondheidsapps

Digitale gezondheidstechnologieën

Ouderenzorg

Canada kent de uitdagingen van een vergrijzende bevolking en een groeiende vraag naar ouderenzorg. Nederlandse bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van de ouderenzorgsector in Canada.

Het met publieke fondsen gefinancierde gezondheidszorgsysteem geeft toegang tot belangrijke medische diensten, met ziekenhuiszorg en behandeling door artsen. Kortgeleden kondigde de Canadese overheid aan te gaan investeren in verbeteringen op het gebied van langdurige zorg voor ouderen. Hier zijn kansen voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met gezond ouder worden.

Canada heeft een goed regelgevingskader voor digitale gezondheidsproducten en -diensten. Health Canada is de regulerende autoriteit. De Canadese overheid investeert in digitale gezondheidsinnovatie. Dit gebeurt door initiatieven zoals de Digital Technology Supercluster en het Canadian Digital Health and Wellness Innovation Network.

Canada wil digitale gezondheidstechnologieën gebruiken voor betere patiëntresultaten en lagere zorgkosten. Het gezondheidszorgsysteem heeft een sterke infrastructuur voor gezondheidsgegevens. De digitale gezondheidssector ontwikkelt innovatieve oplossingen om de patiëntresultaten te verbeteren.

Onderwerpen van de missie

Bezoeken aan ouderenzorgorganisaties, ambulante zorgpartijen, en kennis- en onderzoeksinstellingen in en rond Toronto, met een focus op gezond ouder worden en digitale gezondheid.

Rondetafelgesprekken om ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingskansen te bespreken op het gebied van digitale gezondheidszorg en gezond ouder worden.

Netwerkevenementen over ouderenzorg en digitalisering.

Uitnodigen van uw Canadese netwerk om deel te nemen aan deze evenementen.

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie (maximaal 2 personen per organisatie). Iedere extra persoon kost € 250 extra exclusief btw. Iedere persoon meldt zich apart aan. Uiterlijk 31 augustus 2023 aanmelden