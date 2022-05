Zet 18 oktober tussen 13:00-18:30 uur alvast in je agenda voor hét jaarcongres voor de brede maakindustrie in Zuid-Holland: ZIE Hi Delta 2022! Dit jaar zijn we te gast bij NEXT Delft.

Er staan weer interessante onderwerpen op het programma zoals electronen optiek, AI, semicon, robotisering of human capital. De keynote spreker is: Katja Otten, CFO APM Terminals – Cybersecurity.

Binnenkort volgt hier meer informatie.