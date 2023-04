Van 16-20 april 2023 vindt de Handelsmissie van Nederland naar Minnesota plaats. De missie wordt bijgewoond door MedTech bedrijven uit Nederland & Amerikaanse partners om kennis, business en best practices te delen.

Het doel van dit initiatief is het versterken van Med Tech hubs in zowel Minnesota als Nederland, waarin we samenwerken, inspireren en elkaar bezoeken. De volgende MedTech bedrijven uit Nederland maken deel uit van de zakelijke delegatie die naar Minnesota reist: Aiosyn, Baat Medical, Bioprex Medical, Dovideq Medical Systems, Free Sense Solutions , Gannet BV , Haermonics, Holst Centre, LipoCoat, MECAL High-Tech / Systems, Neways Electronics / Advanced Applications B.V. , Predica Diagnostics, PulseCath B.V, Pulsify Medical, SmartQare , TOPIC Embedded Systems en Task Force Health Care.

De MedTech Business Delegation uit Nederland is aanwezig bij de Design of Medical Devices Conference georganiseerd door de University of Minnesota. Verder nemen de Nederlandse bedrijven deel aan een matchmaking georganiseerd door Minnesota’s Medical Alley en Mayo Clinic, Medtronic, Philips en Boston Scientific uit Minnesota!

Deze handelsmissie is het begin van een strategische en langdurige samenwerking tussen Minnesota en Nederland. Beide regio’s hebben een strategische focus op medische hulpmiddelen en een gerenommeerd ecosysteem met een hoog niveau van expertise en professionals die elkaar aanvullen. De missie is geïnitieerd en georganiseerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het Consulaat-Generaal van Nederland in Chicago in samenwerking met Oost NL, LIOF, Trade Innovate NL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als onderdeel van een langlopend project van Life, Sciences &Health in Nederland voor de Verenigde Staten van Amerika.